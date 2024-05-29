UNIQLO與吉卜力工作室打造全新UT系列！龍貓、神隱少女和天空之城統統都有

UNIQLO與吉卜力工作室合作推出的「Hey, Let's Go！」UT系列還未上市就受到矚目，原因就在於包括「龍貓」和「神隱少女」、「魔法公主」等經典角色都成為聯名主角。同時系列產品涵蓋T恤、襯衫、長袖上衣、襪子和迷你肩背包，讓全家都能享受獨有的動畫時刻。

全新系列UT融入了吉卜力工作室長期製作人鈴木敏夫的設計，還有與工作室合作的泰國藝術家Kanyada Phatan一同重新詮釋作品中的經典角色，像是曾在動畫「龍貓」和「神隱少女」都有現身的灰塵精靈以更加有趣的型態表現，無論是彩色方塊間跳舞，或在藍色磁磚中躲貓貓，活靈活現家超級可愛。另外還有近期重返大螢幕的「魔法公主」、被譽為神作的「神隱少女」中「無臉男」與「湯婆婆」、「天空之城」的機器人巨神兵，都是許多人成長時美好回憶。全系列共推出32款商品，包含男、女、童裝和嬰幼兒裝，讓全家都可穿上吉卜力，重新探索有趣的動畫世界。

全新系列UT融入了吉卜力工作室長期製作人鈴木敏夫的設計，還有與工作室合作的泰國藝術家Kanyada Phatan一同重新詮釋作品中的經典角色。圖／UNIQLO提供

另外，H&M則是帶來全新玩心啟航童裝，以航海和戶外運動為靈感，並結合清涼夏日色彩。女童系列以航海元素為主，推出條紋和船錨印花的海軍風上衣、連身裙和牛仔單品，結合休閒和復古風格。男童系列則強調戶外活動感，提供輕薄足球球衣T恤、運動短褲和機能短褲，部分使用COOLMAX®功能布料，可吸汗調節體溫，適合夏日活動穿著。

H&M玩心啟航男童裝，強調戶外活動感，提供輕薄足球球衣T恤、運動短褲和機能短褲。圖／H&M提供

H&M玩心啟航女童裝，以航海元素為主，推出條紋和船錨印花的海軍風上衣、連身裙和牛仔單品。圖／H&M提供

吉卜力工作室「Hey, Let's Go！」UT系列弧形迷你肩背包，390元。圖／UNIQLO提供

吉卜力工作室「Hey, Let's Go！」UT系列短袖上衣，590元。圖／UNIQLO提供