快訊

北檢出手了！王義川爆「手機定位分析青鳥」 分他字案偵辦

父母拋棄、外婆入獄…悲慘國中生謹記師1叮嚀 餓肚徒步參加會考

梵克雅寶Perlée金珠圓潤多變 全新不對稱設計更活潑

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Perlée diamonds duo黃金戒指、Perlée pearls of gold黃金戒指中型款式&小型款式、Perlée clovers黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds duo黃金戒指、Perlée pearls of gold黃金戒指中型款式&小型款式、Perlée clovers黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供

圓潤金珠組成梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Perlée最受歡迎的百搭設計，簡約又饒富趣味的和諧幾何協奏，如今更進化出更豐富的變奏，點亮Perlée系列新作：手鐲、戒指和耳環從經典的骨董代表作中汲取靈感，以黃K金、玫瑰金或白金精心製造、悉心打磨，璀璨光芒與點點美鑽相互爭輝。

全新的手鐲，以5排成排的金質圓珠一起繞著手腕，不對稱地鑲嵌璀璨鑽石，流露出活潑動感。Perlée diamonds duo戒指則以金珠與美鑽相間組成和諧的結構，兩圈以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的戒指，分別以鏡面拋光技術和圓鑽潤飾，兩種璀璨材質兩相對照，猶如斜向的彩帶纏繞指間；蜂巢狀的鏤空金質底座能讓光線穿透細緻的粒鑲工藝固定的鑽石，圓渾的鑲爪呼應圓珠的弧線。Perlée鑲鑽耳環以圓潤的圓珠飾邊簇擁鑽石，富立體層次的弧面裝飾元素，鑽石和圓珠按大小排列有致，耳環圈繫上扣環，巧妙平衡靈動與輕盈的活潑設計。三種珠寶皆提供黃K金、玫瑰金或白金材質選擇。

金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1920年代起成就出現在品牌的珠寶作品上。1948年推出的Couscous及Bagatelle系列將金質圓珠的特色發揚光大，之後金珠更點綴1960年代推出的la boutique系列動物胸針與Alhambra系列幸運四葉圖騰。2024年的Perlée新作設計靈感結合歷史經典，包括以橢圓坑紋底座圍繞弧面密嵌鑽石元素、營造圓珠飾邊效果的Tartelette系列，以及1980年代Caroline戒指的不對稱設計，其密嵌鑽石在珠地表面的戒指上組成斜向的帶狀構圖，與全新Perlée戒指一脈相承。

Perlée diamonds 5排手鐲，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排手鐲，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴perlee pearls of gold系列黃金手鐲&戒指、Perlée5排鑲鑽黃金戒指、Perlée couleurs 5排圓珠黃金戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴perlee pearls of gold系列黃金手鐲&戒指、Perlée5排鑲鑽黃金戒指、Perlée couleurs 5排圓珠黃金戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo戒指，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo戒指，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排手鐲，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排手鐲，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée clovers黃金戒指小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款、Perlée signature黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée clovers黃金戒指小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款、Perlée signature黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds 5排玫瑰金手鐲、Perlée couleurs玫瑰金戒指5排圓珠設計、Perlée鑽石戒指5排鑲鑽款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds 5排玫瑰金手鐲、Perlée couleurs玫瑰金戒指5排圓珠設計、Perlée鑽石戒指5排鑲鑽款。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo戒指，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo戒指，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds duo白金戒指、Perlée diamonds白金耳環、Perlée白金鑽石戒指，1排鑲鑽設計、Perlée腕錶，23毫米。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds duo白金戒指、Perlée diamonds白金耳環、Perlée白金鑽石戒指，1排鑲鑽設計、Perlée腕錶，23毫米。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排手鐲，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排手鐲，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
為珠寶圓環潤飾加工。圖／梵克雅寶提供
為珠寶圓環潤飾加工。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，玫瑰金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排手鐲，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排手鐲，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，白金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds耳環，黃K金鑲嵌鑽石。圖／梵克雅寶提供

戒指 鑽石

延伸閱讀

竊嫌長這樣！台南市虎尾寮豪宅打掃門未關 50萬鑽石、手鐲被偷

將豐盛閃耀具現 PIAGET Possession珠寶喜慶150周年

佳士得香港2024精品春拍 卡地亞、愛馬仕、PP強勢領銜

鑽石加丹寧絕配！孫盛希華麗登台美又辣

相關新聞

現省2792！漢堡王「最新優惠券」出爐 8種商品買1送1

隨著5月進入尾聲，「漢堡王」自6月1日起，推出「堡到成功」優惠券，提供8款明星商品買1送1，還有銅板下午茶、小資滿足餐、...

UNIQLO與吉卜力工作室打造全新UT系列！龍貓、神隱少女和天空之城統統都有

UNIQLO與吉卜力工作室合作推出的「Hey, Let's Go！」UT系列還未上市就受到矚目，原因就在於包括「龍貓」和「神隱少女」、「魔法公主」等經典角色都成為聯名主角。同時系列產品涵蓋T恤、襯衫、長袖上衣、襪子和迷你肩背包，讓全家都能享受獨有的動畫時刻。

梵克雅寶Perlée金珠圓潤多變 全新不對稱設計更活潑

圓潤金珠組成梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Perlée最受歡迎的百搭設計，簡約又饒富趣味的和諧幾何協奏...

Hanni大曬全新GUCCI馬銜鍊包 Ancora紅太甜美

懷舊、復古並不總是回望，而是加入現代的生命力，方能煥然一新。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）邀請品牌全球代言人、韓團Ne...

台啤XCASETiFY聯名限定金牌啤酒送刮刮卡 小7獨家上市

台灣啤酒首次與國際配件品牌CASETiFY合作，攜手推出聯名限定金牌啤酒與刮刮卡活動。即日起至7月31日止，至7-ELE...

林書豪再攜手PALLADIUM 全新聯名系列限時又限量販售！

去年林書豪（JEREMY LIN）自中國返回台灣加入P. LEAGUE+聯盟，帶起了一陣籃球運動熱潮。與此同時，他與法國軍靴品牌PALLADIUM首次合作，推出專屬聯名7號系列，限時又限定的銷售方式吸引眾多粉絲搶購。今年雙方再度攜手推出林書豪聯名金色榮耀快閃系列，靈感源自榮耀金盃，將金色元素融入設計中，即日起在指定販售據點限量販售，有望再掀熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。