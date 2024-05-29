梵克雅寶Perlée金珠圓潤多變 全新不對稱設計更活潑
圓潤金珠組成梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Perlée最受歡迎的百搭設計，簡約又饒富趣味的和諧幾何協奏，如今更進化出更豐富的變奏，點亮Perlée系列新作：手鐲、戒指和耳環從經典的骨董代表作中汲取靈感，以黃K金、玫瑰金或白金精心製造、悉心打磨，璀璨光芒與點點美鑽相互爭輝。
全新的手鐲，以5排成排的金質圓珠一起繞著手腕，不對稱地鑲嵌璀璨鑽石，流露出活潑動感。Perlée diamonds duo戒指則以金珠與美鑽相間組成和諧的結構，兩圈以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的戒指，分別以鏡面拋光技術和圓鑽潤飾，兩種璀璨材質兩相對照，猶如斜向的彩帶纏繞指間；蜂巢狀的鏤空金質底座能讓光線穿透細緻的粒鑲工藝固定的鑽石，圓渾的鑲爪呼應圓珠的弧線。Perlée鑲鑽耳環以圓潤的圓珠飾邊簇擁鑽石，富立體層次的弧面裝飾元素，鑽石和圓珠按大小排列有致，耳環圈繫上扣環，巧妙平衡靈動與輕盈的活潑設計。三種珠寶皆提供黃K金、玫瑰金或白金材質選擇。
金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1920年代起成就出現在品牌的珠寶作品上。1948年推出的Couscous及Bagatelle系列將金質圓珠的特色發揚光大，之後金珠更點綴1960年代推出的la boutique系列動物胸針與Alhambra系列幸運四葉圖騰。2024年的Perlée新作設計靈感結合歷史經典，包括以橢圓坑紋底座圍繞弧面密嵌鑽石元素、營造圓珠飾邊效果的Tartelette系列，以及1980年代Caroline戒指的不對稱設計，其密嵌鑽石在珠地表面的戒指上組成斜向的帶狀構圖，與全新Perlée戒指一脈相承。
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