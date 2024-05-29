梵克雅寶Perlée金珠圓潤多變 全新不對稱設計更活潑

圓潤金珠組成梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Perlée最受歡迎的百搭設計，簡約又饒富趣味的和諧幾何協奏，如今更進化出更豐富的變奏，點亮Perlée系列新作：手鐲、戒指和耳環從經典的骨董代表作中汲取靈感，以黃K金、玫瑰金或白金精心製造、悉心打磨，璀璨光芒與點點美鑽相互爭輝。

全新的手鐲，以5排成排的金質圓珠一起繞著手腕，不對稱地鑲嵌璀璨鑽石，流露出活潑動感。Perlée diamonds duo戒指則以金珠與美鑽相間組成和諧的結構，兩圈以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的戒指，分別以鏡面拋光技術和圓鑽潤飾，兩種璀璨材質兩相對照，猶如斜向的彩帶纏繞指間；蜂巢狀的鏤空金質底座能讓光線穿透細緻的粒鑲工藝固定的鑽石，圓渾的鑲爪呼應圓珠的弧線。Perlée鑲鑽耳環以圓潤的圓珠飾邊簇擁鑽石，富立體層次的弧面裝飾元素，鑽石和圓珠按大小排列有致，耳環圈繫上扣環，巧妙平衡靈動與輕盈的活潑設計。三種珠寶皆提供黃K金、玫瑰金或白金材質選擇。