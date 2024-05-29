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Hanni大曬全新GUCCI馬銜鍊包 Ancora紅太甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑、紅、老花等多樣花色的Horsebit 1953樂福鞋與Horesebit 1955包款，懷舊之外，也帶有馬術延伸出的力量、野性、活力聯名。圖／GUCCI提供（合成圖）
黑、紅、老花等多樣花色的Horsebit 1953樂福鞋與Horesebit 1955包款，懷舊之外，也帶有馬術延伸出的力量、野性、活力聯名。圖／GUCCI提供（合成圖）

懷舊、復古並不總是回望，而是加入現代的生命力，方能煥然一新。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）邀請品牌全球代言人、韓團NewJeans女星Hanni拍攝了新一季形象廣告，以亞洲時尚大城首爾為背景，透過Hanni或甜美或個性的多變風格，展現Horsebit 1955馬銜鍊包與Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋的輕快活力。

從2022年10月起成為GUCCI全球品牌代言人的Hanni，再於今年3月成為GUCCI Beauty的新任全球品牌代言人，展現強大的帶貨與宣傳效益。這回她在形象廣告中則穿戴上GUCCI經典的Horsebit 1955馬銜鍊包款與Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋。馬銜鍊元素先是為GUCCI在1953年從當時上流社會文化熱衷的馬術文化得到靈感並結合鞋履設計，1955再進化為馬銜鍊包款，並廣泛進入了服裝、珠寶、絲巾等全品項設計，展現了野性、力量，夠有一如Hanni的不羈、自由。

本次系列形象廣告中，只見Hanni穿上寬大的Ancora紅色工裝教練外套搭配白背心、黑色Horsebit 1955馬銜鍊包款，可手提的Horsebit 1955馬銜鍊黑色Mini Top Handle包款則和1953樂福鞋、黑色皮帶產生了色彩共鳴：優雅、隨性，甚至帶點學院青春氣息。GUCCI創意總監Sarno de Sabato並選擇於首爾取鏡，將Horsebit 1955馬銜鍊包款形塑為探索冒險的最佳伴手，一如巷弄內的繽紛韓文招牌便強化了GUCCI與首爾此一時尚大城的在地性連結。

Horsebit 1955馬銜鍊包款將有紅、黑、GG Logo老花等多重配色，訂價分別為99,500元或11萬1,200元。穿脫方便的Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋鞋面則有著經典的馬銜鍊金屬元件，黑色與墨綠色則為本季主打，訂價皆為40,000元，並展現跨越時代與性別的愜意自信。

GUCCI Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋墨綠色款，40,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋墨綠色款，40,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit 1955經典肩背包紅色款，11萬1,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit 1955經典肩背包紅色款，11萬1,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit 1955經典肩背包，99,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI Horsebit 1955經典肩背包，99,500元。圖／GUCCI提供
Horsebit 1953包款的內側使用麂皮並附拉鍊內袋，可提供分類收納的便利性。圖／GUCCI提供
Horsebit 1953包款的內側使用麂皮並附拉鍊內袋，可提供分類收納的便利性。圖／GUCCI提供
一顆Horsebit 1953包款的形塑，正倚賴著GUCCI工匠的嫻熟手藝與手工。圖／GUCCI提供
一顆Horsebit 1953包款的形塑，正倚賴著GUCCI工匠的嫻熟手藝與手工。圖／GUCCI提供
Hanni為GUCCI拍攝新款馬銜鍊樂福鞋與包款的形象廣告，或甜美或個性。圖／GUCCI提供（合成圖）
Hanni為GUCCI拍攝新款馬銜鍊樂福鞋與包款的形象廣告，或甜美或個性。圖／GUCCI提供（合成圖）

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