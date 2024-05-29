Hanni大曬全新GUCCI馬銜鍊包 Ancora紅太甜美

懷舊、復古並不總是回望，而是加入現代的生命力，方能煥然一新。義大利時尚品牌古馳（GUCCI）邀請品牌全球代言人、韓團NewJeans女星Hanni拍攝了新一季形象廣告，以亞洲時尚大城首爾為背景，透過Hanni或甜美或個性的多變風格，展現Horsebit 1955馬銜鍊包與Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋的輕快活力。

從2022年10月起成為GUCCI全球品牌代言人的Hanni，再於今年3月成為GUCCI Beauty的新任全球品牌代言人，展現強大的帶貨與宣傳效益。這回她在形象廣告中則穿戴上GUCCI經典的Horsebit 1955馬銜鍊包款與Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋。馬銜鍊元素先是為GUCCI在1953年從當時上流社會文化熱衷的馬術文化得到靈感並結合鞋履設計，1955再進化為馬銜鍊包款，並廣泛進入了服裝、珠寶、絲巾等全品項設計，展現了野性、力量，夠有一如Hanni的不羈、自由。

本次系列形象廣告中，只見Hanni穿上寬大的Ancora紅色工裝教練外套搭配白背心、黑色Horsebit 1955馬銜鍊包款，可手提的Horsebit 1955馬銜鍊黑色Mini Top Handle包款則和1953樂福鞋、黑色皮帶產生了色彩共鳴：優雅、隨性，甚至帶點學院青春氣息。GUCCI創意總監Sarno de Sabato並選擇於首爾取鏡，將Horsebit 1955馬銜鍊包款形塑為探索冒險的最佳伴手，一如巷弄內的繽紛韓文招牌便強化了GUCCI與首爾此一時尚大城的在地性連結。