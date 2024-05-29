台啤XCASETiFY聯名限定金牌啤酒送刮刮卡 小7獨家上市

台灣啤酒首次與國際配件品牌CASETiFY合作，攜手推出聯名限定金牌啤酒與刮刮卡活動。即日起至7月31日止，至7-ELEVEN全台門市購買聯名限定6入金牌台灣啤酒或金牌ONE台灣啤酒，刮開紙盒內側銀漆，就有機會抽中CASETiFY「台灣啤酒」聯名系列的限量手機殼、磁吸無線充電盤、磁吸手機支架，以及再來一罐現品獎。

台灣啤酒與國際配件品牌CASETiFY攜手，將金牌台灣啤酒與CASETiFY的經典相機環特色結合，限定版的包裝為台灣啤酒換上新衣，以創意的聯名視覺重新演繹在地台灣味，在你大口暢飲的同時，也能感受到CASETiFY滿滿的時尚感與台灣啤酒的台灣情。

消費者只要刮開包裝紙盒內銀漆，便有機會獲得豐富大獎。獎項包括聯名手機殼250名（共3款，款式隨機）、磁吸無線充電盤100名（共1款）、磁吸手機支架150名（共1款）、現品獎再來一罐0.33L金牌／金牌ONE台灣啤酒（一般版，限門市兌換）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康