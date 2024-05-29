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林書豪再攜手PALLADIUM 全新聯名系列限時又限量販售！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
林書豪親自演繹與PALLADIUM聯名金色榮耀7號系列服飾與鞋款。圖／PALLADIUM提供
林書豪親自演繹與PALLADIUM聯名金色榮耀7號系列服飾與鞋款。圖／PALLADIUM提供

去年林書豪（JEREMY LIN）自中國返回台灣加入P. LEAGUE+聯盟，帶起了一陣籃球運動熱潮。與此同時，他與法國軍靴品牌PALLADIUM首次合作，推出專屬聯名7號系列，限時又限定的銷售方式吸引眾多粉絲搶購。今年雙方再度攜手推出林書豪聯名金色榮耀快閃系列，靈感源自榮耀金盃，將金色元素融入設計中，即日起在指定販售據點限量販售，有望再掀熱潮。

全新的PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列，利用去年推出的復古聯名鞋為基礎，復刻出70年代PALLADIUM經典籃球鞋。鞋面採用多層次設計，結合PALLASLAM橡膠大底，黑、白、黃幾何撞色圖騰的皮革鞋面，呈現出立體視覺效果與復古潮流感。鞋舌和鞋後跟融合了PALLADIUM和林書豪的雙品牌Logo，並附有專屬「JL7」吊牌，強調限量聯名的魅力。

林書豪親自演繹與PALLADIUM聯名金色榮耀7號系列服飾與鞋款。圖／PALLADIUM提供
林書豪親自演繹與PALLADIUM聯名金色榮耀7號系列服飾與鞋款。圖／PALLADIUM提供

此外，聯名系列還推出了多款服飾配件，延續法式復古運動風格設計概念，融合「WE CREATE MIRACLES」標語、PALLADIUM和林書豪專屬JL7 Logo、LINSANITY字樣以及NO.7背號等元素，配色靈感圖樣來自榮耀金盃。全系列以經典黑白為主，細節處以金色點綴，既展現出搶眼視覺效果，又象徵林書豪在職業生涯中的卓越成就。提供包括Oversized版型的復古7號冰球衣、復古7號短袖T恤、華夫格短褲等，搭配Logo刺繡紋章、厚磅面料及聯名織標，營造出獨特復古運動風格。同時還備有JL7聯名復古老帽、漁夫帽及籃球髮帶，滿足不同場合的穿搭需求。

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列靈感源自榮耀金盃，將金色元素融入設計中，即日起在指定販售據點限量販售。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列靈感源自榮耀金盃，將金色元素融入設計中，即日起在指定販售據點限量販售。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列復古漁夫帽，1,590元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列復古漁夫帽，1,590元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列冰球衣，3,290元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列冰球衣，3,290元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號復古籃球鞋，季後賽特別限定款，3,590元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號復古籃球鞋，季後賽特別限定款，3,590元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列籃球髮帶，990元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列籃球髮帶，990元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列短袖T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列短袖T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列復古鴨舌帽，1,590元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列復古鴨舌帽，1,590元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列華夫格短褲，1,890元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列華夫格短褲，1,890元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列短袖T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM林書豪金色榮耀7號系列短袖T恤，1,790元。圖／PALLADIUM提供

林書豪 籃球 運動

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