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日證實小林製藥紅麴傷腎 食藥署：有助消費者求償

中央社／ 台北29日電

日本小林製藥紅麴案釀5死，官方動物實驗確認軟毛青黴酸傷腎。台灣食藥署今天表示，目前共接獲64件相關通報，若有更多事證證明小林製藥責任重大，有助台灣消費者求償。

日本小林製藥含紅麴成分保健食品使用者部分出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。日本政府厚生勞動省昨天宣布，動物實驗顯示，從原料檢驗出的「軟毛青黴酸」，會引發腎臟中的腎小管壞死。

厚勞省推測，小林製藥產製紅麴原料前，也就是在培養紅麴菌階段，工廠內混入了青黴菌。

醫學上對軟毛青黴酸這項化合物的了解不多，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海今天接受媒體電訪說明，只知道算是種抗生素，開發用來對抗治療瘧疾，還沒有變成真正的藥物。

顏宗海表示，包括每日容許攝取量（ADI）、半衰期、如何代謝等，幾乎沒有相關資料，可說是一片空白，如今日方進行動物實驗，進一步證實其有腎臟毒性，確定了因果關係。

不過，他重申，紅麴產品製作發酵過程，不應該出現這項化合物，若製藥過程都符合標準作業程序（SOP），就不該有這個污染物，到底哪個環節出問題仍待釐清。

根據衛生福利部食品藥物管理署統計，民眾食用日本「小林製藥」紅麴的相關產品非預期反應通報案件共64件。

食藥署副署長林金富表示，均已移請消保單位協助國內消費者，現在日本經動物實驗有一定結論，當有更多事證證明小林製藥的責任重大，對國內消費者求償更有利，有助保障權益。

對於媒體詢及台灣是否自行檢驗，林金富回說「沒有」，台灣沒有軟毛青黴酸標準品，向日方詢問，但包括檢驗方法在內都沒有提供，且市面上也買不到，拿不到標準品就無法檢驗。

他強調，源頭在日本，只要調查屬實，且官方也證明，國內消費者一體適用，畢竟日方曾說原料有賣到台灣，食藥署稽查結果均已對外說明，同時在官網公告國內業者主動通報預防性下架資訊；民眾若有疑慮仍可通報，沒有截止日期。

小林製藥 日本 紅麴

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