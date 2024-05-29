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打造醫美級煥膚！香奈兒推出逆齡高效煥膚面膜找回活力

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒逆齡高效煥膚面膜／100ml／6,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒逆齡高效煥膚面膜／100ml／6,300元。圖／香奈兒提供

醫美級煥膚為靈感，香奈兒推出全新的逆齡高效煥膚面膜，讓肌膚找回青春活力，展現出平滑且細緻的肌膚觸感，也建議搭配香奈兒逆齡高效的系列產品，為肌膚重新找回青春活力。

香奈兒逆齡高效煥膚面膜中，含有天然萃取的5%檸檬酸、乙醇酸，針對平滑肌膚、細紋等狀況，進行改善，且兩種酸類的結合，可以溫和代謝老廢角質，讓肌膚找回柔嫩細緻的觸感，使用後可以展現出透亮的膚質。

只要在清潔後的乾燥肌膚上，使用刷具薄塗於全臉，避開眼周，經過5分鐘後，使用溫水徹底洗淨，建議一周可以使用兩次，特別是在兩次醫美療程中間使用，但要注意避開醫美前後，不適合使用的時刻。

面膜是親膚的乳霜狀的絲滑質地，可以輕易貼合肌膚，使用後可以再搭配逆齡高效系列系列產品，包括香奈兒逆齡高效彈力激萃，能夠為肌膚持續補水與拉提，以及香奈兒逆齡高效彈力修護霜，讓肌膚找回澎潤豐盈感。

香奈兒逆齡高效系列。圖／香奈兒提供
香奈兒逆齡高效系列。圖／香奈兒提供
香奈兒逆齡高效煥膚面膜／100ml／6,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒逆齡高效煥膚面膜／100ml／6,300元。圖／香奈兒提供

醫美 面膜 香奈兒

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