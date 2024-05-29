小林製藥紅麴「軟毛青黴酸」證實傷腎 衛福部回應了

日本厚生勞動省近日證實，經動物實驗顯示，在小林製藥紅麴成分保健品原料中發現的「軟毛青黴酸」，會引發腎臟中的腎小管壞死，醫師指出，這項新發現可以進一步確認因果關係，衛福部食藥署回應，國內累計64例通報，都已移請消保團體，新事證對消費者權益保護，應會有更好的方向。

國內民眾食用日本「小林製藥」紅麴相關產品後，已累計64起非預期反應通報，包括民眾從日本自行購入小林製藥紅麴產品，以及食用台灣廠商以小林製藥紅麴原料做成的產品，所產生的非預期反應多是腎臟功能減損，例如腎絲球過濾率下降、茶色尿、泡泡尿等症狀。

共同社等媒體報導，日本當局進行實驗後，確認軟毛青黴酸會損害腎臟，樣本檢測也確認，之前發現的另外2種未知化合物的存在，推測是在培植紅麴時混入青黴菌所產生，研究人員正在分析這2種物質的具體成分，以及出現在紅麴原料中的原因，截至27日，服用小林製藥的紅麴保健品的消費者中，已有5人死亡，1600多人就醫，累計280多人住院。

食藥署副署長林金富說，國內受理的通報案件，都已經移請消保團體處理，而現在有更多事證證實，對消費者後續的權益保護，應該會有更好的方向，但相關通報不會設定截止期限。

針對國內產品是否一併檢驗，林金富表示，目前市面上買不到標準品，向日方詢問標準品與檢驗方法，也都尚未獲得回應，原則上以日方回應為主，畢竟源頭在日本，原料也證實有賣到台灣，國內消費者也一體適用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，軟毛青黴酸最初的研發目的，是作為對抗瘧疾的化合物，不應該出現在紅麴產品，到底在哪個製程污染還需要進一步分析，目前醫學文獻對這個化合物的毒性了解有限，僅少數資料發現對細胞有輕微毒性。

根據日方公布的資訊，實驗鼠在服用軟毛青黴酸單品及問題保健品後，均出現腎小管壞死現象，「這是一個新的發現」，顏宗海說，先前醫學文獻多只有提到，細胞實驗發現有毒性，現在透過動物實驗發現腎臟毒性，可以進一步確定因果關係。