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升級A5和牛不加價！樂葵法式鐵板燒夏季新菜登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
樂葵微風南山店包廂。圖／新天地餐飲集團提供
樂葵微風南山店包廂。圖／新天地餐飲集團提供

主打「每套1,460 元輕奢價」、「匯聚七大明星食材」的樂葵法式鐵板燒，將自6月5日起至8月底推出全新夏季套餐。由於日幣匯率走低，樂葵法式鐵板燒自5月20日起，已將美國Prime 牛小排升級至日本A5和牛，讓民眾能夠以1,460 元＋10％的輕奢價格，一次吃到野生鬼頭刀、日本瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝、南非活鮑、龍蝦、日本A5和牛以及櫻桃鴨胸等七大明星食材。

在10道式全新夏季套餐中，包括6道經典料理——「日本蠔魚子蕈菇海膽荷蘭醬」、「南非活鮑松露波特醬」、「加勒比海龍蝦卡菲醬」、「法式鴨胸苦甜巧克力橙汁醬」、「日本 A5 和牛馬爾頓海鹽」、「牛筋飛魚卵炒飯」，以及4道特色新菜——「普羅旺斯西瓜綿海鮮湯」、「炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬」、「北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬」與「哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬」。

「普羅旺斯西瓜綿海鮮湯」獨特的湯底，以西瓜綿、 蛤蠣、番茄和鬼頭刀魚骨熬煮而成，讓鹽漬西瓜綿的鹹酸與果香交織，紋甲花枝和紅條石斑的加入，更增添海鮮的鮮美。

「炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬」透過鐵板的高溫，精準鎖定野生鬼頭刀的鮮味，搭配柚子陳皮醬和小茴香、新鮮檸檬汁，增添清新的酸香，展現出海洋食材的活力與豐富層次。

「北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬」將煎至外酥內嫩的干貝，搭配番茄、莫瑞拉起司和無籽葡萄「紅白綠」三色食材，將台灣高山水蜜桃醬和巴薩米克莓果醋巧妙融合，為夏日帶來一道視覺與味覺的雙重盛宴。

「哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬」運用台灣夏季盛產的甜美哈密瓜，結合法式甜點的細膩製作技巧，在鐵板上淋上蘭姆酒，炙燒香蕉至外酥內嫩，底層舖設細滑的哈密瓜雪酪，再輕柔覆上一層濃郁的香草牛奶醬，緩緩攪拌使質地均勻滑順，以法式桌邊烹調來演繹，為炎熱的夏日帶來甜蜜的涼意。

普羅旺斯西瓜綿海鮮湯。圖／新天地餐飲集團提供
普羅旺斯西瓜綿海鮮湯。圖／新天地餐飲集團提供
哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬。圖／新天地餐飲集團提供
哈密瓜香蕉雪酪香草牛奶蘭姆酒醬。圖／新天地餐飲集團提供
樂葵法式鐵板燒升級A5和牛不加價，自5月20日起已將美國Prime牛小排升級至日本A5和牛。圖／新天地餐飲集團提供
樂葵法式鐵板燒升級A5和牛不加價，自5月20日起已將美國Prime牛小排升級至日本A5和牛。圖／新天地餐飲集團提供
北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬。圖／新天地餐飲集團提供
北海道干貝卡布里沙拉水蜜桃醬。圖／新天地餐飲集團提供
甜點以法式桌邊烹調方式來演繹。圖／新天地餐飲集團提供
甜點以法式桌邊烹調方式來演繹。圖／新天地餐飲集團提供
炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬。圖／新天地餐飲集團提供
炙燒野生鬼頭刀柚子陳皮油醋醬。圖／新天地餐飲集團提供

日本 西瓜 食材

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