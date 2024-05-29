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信義區餐飲新聚落 SOGO大巨蛋突破百貨框架話題登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO大巨蛋第一期D區「潮美食公園GOURMET PARK」5月30日率先登場。記者王聰賢／攝影
SOGO大巨蛋第一期D區「潮美食公園GOURMET PARK」5月30日率先登場。記者王聰賢／攝影

眾所矚目的SOGO大巨蛋 ，第一期D區「潮美食公園GOURMET PARK」主題餐廳率先登場，5月30日將先出9家餐廳，6月25日開出4家、8月則有「漢堡排嘉」進駐。D區共14家餐廳包括1家全球概念店、5家全台首店、3家百貨首店、1家台北首店，為台北信義區帶來差異化的餐飲能量。招商也突破過去限制，是SOGO首度經營寵物友善餐廳、開出全台商場少有的24小時餐廳，也是SOGO第一次在一樓商場開出餐飲群。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO大巨蛋以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念，因此，遠東集團董事長徐旭東親自將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」。迎接首波D區餐飲，SOGO特別絞盡腦汁要開出不同型態餐飲進駐，主打全客程、全方位、全時段，不只有大巨蛋賽事人潮，將與周邊區域產生聯動效應帶來聚客效果。

SOGO大巨蛋D區14家餐廳共可容納1400位民眾，當中北面連結松菸以輕食餐廳為主、南面連結國父紀念館，可看到台北101大樓，南北兩面各分部7家餐廳。SOGO預計14家餐廳一年可創造8億營業額，待四區全面開出後，第一年以100億業績為目標。

緊接著今年8、9月C區商店街陸續開出，黃晴雯指出，過去台灣零售業很困難的就是做地下街，SOGO接下這個困難的挑戰，會給大家不同的風貌。A區影城預計明年第二季，SOGO大巨蛋重頭戲、B區3萬坪的商場明年第三季開出，黃晴雯也預告，也會有更精緻的Fine Dining進駐。

SOGO大巨蛋D區14家主題餐廳包含1家全球概念店：「一風堂BAR IPPUDO」為大巨蛋打造日式居酒屋；以及包括由星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店「STAR HUTONG星胡同」、美式運動餐廳「SPORTS NATION」帶來百萬智慧自助取酒牆，可身歷其境球場看賽事與喝啤酒的爽快感、香港上市集團呷哺呷哺旗下新穎的台式麻辣火鍋尬茶飲「湊湊火鍋·茶憩」、首度迎來24小時營業以港式餐飲結合餐酒館形式的「大巨星港式飲茶餐酒館」及以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」等5家全台首店餐飲品牌。

SOGO大巨蛋第一期D區「潮美食公園GOURMET PARK」5月30日率先登場。記者王聰賢／攝影
SOGO大巨蛋第一期D區「潮美食公園GOURMET PARK」5月30日率先登場。記者王聰賢／攝影

SOGO 大巨蛋 餐廳

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