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香雞城回來了！「水牛城辣雞翅」限時回歸 大巨蛋開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
香雞城將限時回顧「水牛城辣雞翅」。圖/擷取自香雞城#新時代香雞城粉絲頁
香雞城將限時回顧「水牛城辣雞翅」。圖/擷取自香雞城#新時代香雞城粉絲頁

「香雞城」回來了！2021年歇業至今的香雞城，在5月29日發布公告，表示將於5月30日在Weekend Chicken週末炸雞俱樂部的台北巨蛋店快閃登場，將會販售「水牛城辣雞翅」，讓粉絲們可以找回懷念的滋味。

「香雞城」自1984年由陳欽樂開創，主打「手扒雞」與各式速食產品，全盛時期在台超過百間分店，是許多六、七年級生的童年回憶。但在1996年時，香雞城轉移重心，直營與加盟店全數結束營業，僅留下「宜蘭加盟店」。2016年，香雞城重返市場，但因租約、疫情等因素，在2021年6月結束最後一間門市，令許多粉絲惋惜。

但在今年1月，香雞城發布回顧預告，表示今年將重返市場。而本次香雞城也正式宣布，香鷄城將在5月30日在 Weekend Chicken 週末炸雞漢堡俱樂部台北巨蛋店快閃，期間限定販售「水牛城辣雞翅」，將雞翅搭配獨特美國辣椒醬和天然醇釀白醋，帶來酸甜與辣香交織的風味，成為大巨蛋看球賽的必備美食。香雞城也表示，除了這次強勢回歸的水牛城辣雞翅 ，其他品項也正在努力籌備中。

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