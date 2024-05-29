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露營神隊友！手提空調走到哪涼到哪 巨大行動電源可同時充10裝置

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DIKE AI等離子吹風機，直筒設計好拿、好收納，露營也能美美登場。記者黃筱晴／攝影
DIKE AI等離子吹風機，直筒設計好拿、好收納，露營也能美美登場。記者黃筱晴／攝影

露營風潮持續發燒，但時序逐漸進入夏季，最怕就是戶外沒空調熱到受不了。持續因應天氣變化、日常生活需求推出多元解決方案的雙全國際，宣布旗下代理品牌DIKE、PHILIPS正式推出5款露營神隊友，包括DIKE手提式三合一空調、DIKE全能扇、DIKE AI等離子吹風機、PHILIPS 1000W儲能行動電源、PHILIPS迷你行動循環扇，讓大家夏季出遊、露營事半功倍，省力又舒適。

愛走到哪露到哪的民眾，肯定要入手PHILIPS 1000W儲能行動電源，是先前推出600W的加大容量版，主打大容量多裝置快充，最高可10埠同時充電，不僅能充手機，還可同時充電腦、相機、空拍機、吹風機、投影機、暖氣機、行動冰箱都沒問題，家裡怕停電的民眾，也可以入手放在家當備用供電。2年保證80%儲能效率，採用符合BSMI及UL國際雙認證高規電芯，出廠16道安檢層層把關，無論郊外野營、夏日限電、災害備電，一台滿足各式需求。

而酷暑悶濕必備的DIKE手提式三合一空調，高效製冷開機3秒馬上涼，最低可達16度低溫，免排水、免安裝，省電速冷還可除濕；搭配PHILIPS迷你行動循環扇，無刷直流馬達10W省電靜音，Type-C快充15hr無線續航，方便攜帶還可吊掛多角度使用。

而應付戶外一族清潔除塵、生火吹風、快速吹乾等多情境使用的DIKE全能扇，採用渦流增壓導風系統，最高風速可達14m/s，搭配無段式自由調節風量設計，還有4種替換吹嘴，無論是搭帳時需要充氣墊床、野炊時的生火，或是露營收帳時需要除塵、吹乾雨水，一機多用。還有速乾好吹不毛躁的DIKE AI等離子吹風機，直筒設計好拿、好收納，露營也能美美登場。

為慶祝DIKE官網全新改版即日起推出限時優惠，價格最低下殺6.7折，PHILIPS迷你行動循環扇優惠價1,490元、DIKE手提式三合一空調優惠價13,900元、DIKE全能扇優惠價1,190元、DIKE AI等離子吹風機優惠價3,890元、PHILIPS 1000W儲能行動電源優惠價30,900元，於DIKE品牌官網購買，再享有1+1年保固。

DIKE全能扇配備4種替換吹嘴，無論是充氣、野炊生火或是收帳除塵、吹乾雨水，一機多用。記者黃筱晴／攝影
DIKE全能扇配備4種替換吹嘴，無論是充氣、野炊生火或是收帳除塵、吹乾雨水，一機多用。記者黃筱晴／攝影
PHILIPS 1000W儲能行動電源最多可支援10個電器同時充電，省時又省力。記者黃筱晴／攝影
PHILIPS 1000W儲能行動電源最多可支援10個電器同時充電，省時又省力。記者黃筱晴／攝影
PHILIPS迷你行動循環扇輕巧好攜帶，可掛於內帳或是放置於餐桌上，任何角落皆有涼風隨行。記者黃筱晴／攝影
PHILIPS迷你行動循環扇輕巧好攜帶，可掛於內帳或是放置於餐桌上，任何角落皆有涼風隨行。記者黃筱晴／攝影
DIKE夏季露營家電組合，是夏季出遊、露營必備神隊友。記者黃筱晴／攝影
DIKE夏季露營家電組合，是夏季出遊、露營必備神隊友。記者黃筱晴／攝影
DIKE手提式三合一空調是夏季酷暑悶濕必備神隊友。記者黃筱晴／攝影
DIKE手提式三合一空調是夏季酷暑悶濕必備神隊友。記者黃筱晴／攝影

吹風機 露營

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