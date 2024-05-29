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人氣日本梅酒冰沙登場！CHOYA梅子酷繽沙全家限量開賣
日本國民梅酒品牌CHOYA首次與全家便利商店攜手，推出夏季限定的「The CHOYA梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA至極梅酒」的調酒冰沙組合，只在台灣吃得到。冰沙基底選用頂級南高梅汁調製，再加入蘋果丁提升整體口感，即日起至6月25日享組合嘗鮮價119元（原價140元），全台限量發售6萬組。
經典酒款「The CHOYA至極梅酒」選用100%日本紀州產南高梅，酒體富含梅果香氣、飽滿圓潤，適合純飲、加冰飲用或作為調酒飲用。
CHOYA與全家便利商店首次獨家在台合作推出「The CHOYA梅子酷繽沙」搭配「The CHOYA至極梅酒」的「調酒冰沙」夢幻組合，延續CHOYA對高品質的堅持，不添加甜味劑、香料、色素與酸味劑，並選用日本最頂級梅子品種紀州南高梅汁，拌入天然水果果汁與蘋果丁調製成爽口的冰沙基底，再倒入60毫升的「The CHOYA至極梅酒」至冰沙中，讓CHOYA一秒化身微醺消暑的「調酒冰沙」，能夠同時品嘗到梅酒與水果冰沙的酸甜韻味，以及飽實南高梅果肉與蘋果丁帶來的多層次口感。
不喝酒的人，也可以單獨購買無酒精的「The CHOYA梅子酷繽沙」，一起享受CHOYA的美好滋味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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