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聯手亞洲百大酒吧！Story Wear X HiBoru打造永續潮服

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
塗鴉藝術家DEBE，並在日前的活動當日自由展現塗鴉藝術。圖／Story Wear提供
塗鴉藝術家DEBE，並在日前的活動當日自由展現塗鴉藝術。圖／Story Wear提供

生命本來就有周期，即便經過時間的洗滌，但透過循環與注入再生意念，也能瀟灑再變身。融合日本昭和與台式風格的台灣重量級酒吧酒吧「 HiBoRu嗨啵嚕」日前邀請零廢時尚品牌Story Wear聯名，透過消費者提供回收丹寧，最終打造成全新HiBoRu嗨啵嚕制服，5月29日並將同步發售聯名單品：HiBoRu聯名丹寧武士外套、HiBoRu丹寧拼接圍裙，與HiBoRu拼接水桶包，讓餐飲與時尚、同步展現永續的風格可能。

亞洲百大酒吧的HiBoRu是由兩位負責人：黃俊憲與Lawrence（李金達）共同創辦，開幕至今廣受消費者、品飲愛好者熱愛。自今年2月起、HiBoRu與Story Wear合作，邀請消費者捐贈二手牛仔褲或外套，凡至店中即可兌換乙杯指定飲品，最終募集到146件回收牛仔褲，根據Story Wear發表資料中指出：累計節省了1,584,100公升的水資源；此後Story Wear再將二手丹寧手工拆解、結合原本HiBoRu使用古著日本劍道服的28套制服，透過拼接與配布技巧，在保留自然褪色舊化痕跡後改造為全新限量HiBoRu X Story Wear聯名系列。

其中丹寧拼接圍裙將成為無分性別的餐飲最佳「幫手」，並再次展現劍道、武士道精神、餐飲職人的共鳴；拼接水桶包則以好收納、輕巧隨身為特色，並附上紅白相間的HiBoRu標籤，成為另類潮物；丹寧武士外套則具長袖、寬版翻領與長襬等特色，讓人化身為空想的武士，在不同專業領域奮戰、拼搏。

三款聯名限量商品將於5月29日（三）起在Story Wear官方網站與HiBoRu店內販售，同時Story Wear華山快閃店（即日起至6月30日期間）及大稻埕旗艦店（台北市西寧北路67號一樓），都將提供試穿服務，更展現了永續意念在服裝設計的多變風貌，好玩、質感、有型，永續、自然長久。

HiBoRu x Story Wear聯名水桶包，1,680元。圖／Story Wear提供
HiBoRu x Story Wear聯名水桶包，1,680元。圖／Story Wear提供
原本HiBoRu店內的制服採用了日本古著劍道服，帶有職人、武士道精神，並在本次聯名改造後再獲全新生命。圖／Story Wear提供（合成圖）
原本HiBoRu店內的制服採用了日本古著劍道服，帶有職人、武士道精神，並在本次聯名改造後再獲全新生命。圖／Story Wear提供（合成圖）
HiBoRu x Story Wear聯名丹寧武士外套，12,000元。圖／Story Wear提供（合成圖）
HiBoRu x Story Wear聯名丹寧武士外套，12,000元。圖／Story Wear提供（合成圖）
HiBoRu全團隊一同穿上了Story Wear制服，展現一如品牌、餐飲、空間帶給人的懷舊與歡樂氣氛。圖／Story Wear提供
HiBoRu全團隊一同穿上了Story Wear制服，展現一如品牌、餐飲、空間帶給人的懷舊與歡樂氣氛。圖／Story Wear提供

制服 永續 消費者

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