不只打球…大巨蛋商場「GARDEN CITY」餐飲明開幕 14家餐飲今開箱

大巨蛋商場「GARDEN CITY」首期「潮美食公園」將於5月30日營運，今日14家餐飲先開箱，共有5家全球首店、1家全球概念店、3家百貨首店以及1家台北首店，14家餐飲完整年度業績要挑戰8億元。

GARDEN CITY商場面積3.6萬坪，是台北市中心最大的購物商場，除了零售、餐飲外，更有影城，並將由秀泰負責營運，除了首期「潮美食公園」外，地下街預計於今年8月開幕、秀泰大巨蛋影城預計於2025年第二季營運，百貨本體預計於2025年8月開幕，全區開幕年度業績要達到100億元，也可望創下百貨營運首年度最高業績。

遠東SOGO表示，此次餐飲業者中，橘焱胡同集團的「STAR HUTONG星胡同」、運動餐廳「SPORTS NATION」、湊湊火鍋·茶憩、「大巨星港式飲茶餐酒館」、早午餐「Lit Lit」為全台首店。

另有「TOK盡興食光」、「週末炸雞漢堡俱樂部」、「PRESERVE 蔬食料理」、「螢火部落」、築間集團旗下「紫木槿韓式酒館」、「一風堂BAR IPPUDO」、「掌門精釀啤酒餐廳」、「武蔵野森珈琲Diner」。