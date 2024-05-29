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看好航空需求旺盛 華航豪砸百億替A350升級改艙
看好航空需求暢旺，華航將豪砸百億改艙！空中巴士今發布新聞稿，已經中華航空公司簽訂意向書，將由空中巴士為華航A350客艙安裝全新配置，以及最先進設備。
根據協議，空中巴士服務公司（Airbus Services）將為華航15架A350-900安裝最先進的豪華商務艙、豪華經濟艙、以及經濟艙座位。所有客艙的乘客都能享受頂級旅行體驗、最先進機上娛樂系統、以及搭機全程上網。
根據華航公告，15架A350-900型客機客艙設備升級改善案，交易總金額不超過4億美元，約當台幣123億元。
空中巴士客戶服務資深副總裁Cristina Aquilar表示：「我們很榮幸獲選為華航升級A350機隊。該公司目前的A350機隊已列名世界最豪華的客艙之一，我們很高興支援華航，將A350客艙提升至另一層次。」
至2024年4月，華航機隊包括15架A350-900、14架A330-300、以及12架A321neo。
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