泰式、義式美食節 初夏自助餐打頭陣！大倉滿額抽機票

迎接初夏，星級飯店自助餐以美食節主題搶攻市場。大倉久和歐風館自助餐廳主打「泰國美食節」，以泰式百匯清爽迎夏，並祭出曼谷住宿及機票等大獎；JR東日本大飯店台北鉑麗安自助餐則推「義大利美食饗宴」，豐富夏日滋味。

●大倉久和「泰國美食節」曼谷名廚客座

台北大倉久和大飯店即日起至6月30日推出的「泰國美食節」，特邀曼谷大倉新頤酒店(The Okura Prestige Bangkok)行政副主廚Phuvadol Chanasenee來台客座，這也是疫情過後，大倉首次舉辦美食節。為此，優惠特別多，包括久和會員用餐可享9折優惠，消費滿2,500元有機會獲得餐券、國內外住宿券，及亞洲航空來回機票等眾多摸彩好禮。

此次活動中，Phuvadol帶來泰國菜五大菜系的精粹，從首都的經典菜餚到東北的辛辣美味、中部的溫和甜味，以及南部的海鮮風情，推出數十道泰式佳餚。其中，熱菜有台灣人最愛的「蟹肉炒飯」、「打拋牛肉」、「烤雞肉沙嗲串」、「辣炒海鮮」等，湯品如「椰奶雞湯」、「海鮮酸辣湯」，都展現正宗泰式風味。並加碼推出「椰汁紫米露」、「椰香班蘭凍」等風味甜品，讓饕客用味蕾遊遍泰國。

除了泰國料理，歐風館自助餐廳還有現切現烤熟食區，人氣第一的現切美國濕式熟成冷藏特選肋眼鮮切牛排、羅馬風味脆皮燒肉、現煎日本生食級干貝等，以及桃花林中國料理手工現捏燒賣港點，以及山里日本料理現炸天婦羅，極致享受本格職人滋味。最受歡迎的生食海鮮區域，鮮美天使紅蝦、北海道松葉蟹等無限供應。

●JR東日本「義大利美食饗宴」優惠壯世代

JR東日本大飯店台北B1樓的自助餐廳鉑麗安，即日起至7月4日推出「義大利美食饗宴」，經典菜餚包括代表義大利節慶料理的「米蘭式燉羊膝」及拿波里漁夫料理的「義式水煮魚」等，可一次品嘗多樣的節慶限定菜色與義式甜點。

此次饗宴，由主廚陳永儒和點心房主廚熊正義聯手，建議首先品嘗義大利夏季經典開胃菜「蜜瓜火腿」及義大利國旗顏色組成的「卡布里沙拉」。主廚特別推薦口感清爽的拿波里漁民風味菜「義式水煮魚」，以及滿滿內餡香炒牛肝菌搭配瑞可達起司的「義大利牛肝蕈餃佐南瓜醬汁」、烤得焦糖化又保留時蔬的清爽鮮甜的「義式烤時蔬」、莫札瑞拉起司加上番茄的黃金組合「瑪格麗特披薩」、以多種蔬菜熬煮的「義式蔬菜湯」。

鉑麗安自助餐經典美食「普羅旺斯香草烤羊肋排」，也不容錯過，另有以低溫慢烤方式呈現的「特製爐烤香料肋眼牛排」、肉肉控最愛的「舒肥戰斧豬排」，以及一般自助餐台少見的「法式燉牛舌」。收口的義式甜點，則有經典的「提拉米蘇」、外酥內柔的「拿坡里聖若瑟泡芙」、源於義大利卡布里島的「卡普里蛋糕」，以及「拿坡里果醬杏仁派」。