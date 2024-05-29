限時2週！PlayStation年度優惠檔期開跑 入手PS5趁現在

每年PlayStation玩家最期待的「Days of Play」優惠活動盛大回歸，為期2週，推出一系列遊戲機、週邊配件、精選遊戲優惠，這次最令人期待的是PS5也加入優惠行列，現省1,500元，現在入手正好暑假玩個夠！

今年的「Days of Play」優惠活動自即日起至6月12日熱烈開跑，主打的折扣商品包括PlayStation 5主機、PS VR2、DualSense和精選PS5作品，數量有限，售完即止。另外，PS Store也有數百款數位遊戲同享超值優惠，最低1折起。

其中大家最關注的PS5主機，原價17,580元，活動特價16,080元；數位版原價14,580元，活動特價13,080元；另外，熱愛《原神》的玩家們更不能錯過同捆組優惠，包遊戲不加價，同樣原價17,580元，活動特價16,080元。另外，PlayStation VR2原價18,880元，活動特價15,880元；PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包售價20,480元，活動現省3,000元，特價17,480元。

DualSense無線控制器多款顏色全都優惠1,880元，另外多款PS5遊戲也有優惠，最高現折800元，包括《戰神：諸神黃昏》、《跑車浪漫旅 7》、《最後生還者一部曲》、《浪人崛起》、《地平線 西域禁地》完全版、《Marvel’s Spider-Man 2》、《最後生還者二部曲》等熱門遊戲。

另外，PlayStation Plus現有會員及新玩家均可享有會籍折扣優惠，選擇12個月會員方案即可享受高級7折、升級7.5折以及基本8折折扣，享受額外遊戲，包括遊戲目錄和經典遊戲目錄的新增內容、PS VR2額外遊戲及遊戲試玩。

PlayStation也會在Days of Play期間推出特別的PlayStation Stars活動，讓玩家獲得全新數位收藏品；還有給PlayStation Plus會員的電競大賽，玩家們快鎖定官方社群公告。