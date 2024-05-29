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將豐盛閃耀具現 PIAGET Possession珠寶喜慶150周年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
圖／PIAGET提供（合成圖）
圖／PIAGET提供（合成圖）

一個人生日值得開心，一個品牌的「生日」同樣值得慶賀。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）2024邁入150周年，除了舉辦盛大活動，並為1990年代推出的Possession系列珠寶帶來全新五款玫瑰金鑽戒，把握變幻莫測的珍貴每一瞬。

以製造超薄機芯聞名的伯爵（PIAGET），最早於1959年時在日內瓦開設首間沙龍，並以Piaget Horlogers Joailliers之名，自高級鐘表將領域延展至高級珠寶。品牌並從1970年代開始不時運用如虎眼石、青金石、土耳其石珠等半寶石，甚至在金色手鐲上鑲嵌玉髓成為面盤，破除了珠寶與時計間的隔閡，一如Swinging Sautoir長項鍊便既是一款具辨讀時間功能的高級珠寶，優雅、別具收藏賞玩樂趣。

為慶祝品牌150周年，PIAGET以1990年推問世的Possession珠寶為靈感，推出具全新「馬銜索鏈條」（Gourmette）、「棕櫚鏈條」（Palm Chain）與「扭索鏈條」（Torsade），以及彩色寶石鑲嵌的五款Possession系列18K玫瑰金鑽戒。最高單價的18K玫瑰金「寬版馬銜索鍊鑽石戒指」（大型款）共鑲嵌以總重約1.75克拉的398顆鑽石，透過不同紋飾的疊加，賦予古典也當代的份量感和貴氣，訂價約112萬元；「麟紋鑽石戒指」則模仿了生物的鱗片紋理，以重複排列的幾何圖案創造出生動有機意念，並鑲嵌單顆鑽石約0.02克拉。

最閃耀的則有一款Possession系列18K玫瑰金「窄版彩色寶石戒指」，大量鑲嵌了藍寶石、黃色藍寶石、綠色沙弗萊石、橙色藍寶石、粉紅藍寶石、紫色藍寶石、粉紅紅寶石、鑽石，並透過寶石的色彩漸變營造出雨後虹彩般的飽滿幸福感，加上Possession系列可轉動的設計，讓戒指在每次輕撫、迴旋之際，化祈念為實相、復將豐盛美好具現。

PIAGET全球形象大使Ella Richards配戴上了Possession 2024新作珠寶，清新、自信。圖／PIAGET提供
PIAGET全球形象大使Ella Richards配戴上了Possession 2024新作珠寶，清新、自信。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金寬版馬銜索鍊鑽石戒指，共鑲嵌398顆鑽石總重約1.75克拉，訂價112萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金寬版馬銜索鍊鑽石戒指，共鑲嵌398顆鑽石總重約1.75克拉，訂價112萬元。圖／PIAGET提供
為慶祝品牌150周年，PIAGET推出多款Possession系列玫瑰金鑽戒，展現了變幻與紋理的雙重之美。圖／PIAGET提供
為慶祝品牌150周年，PIAGET推出多款Possession系列玫瑰金鑽戒，展現了變幻與紋理的雙重之美。圖／PIAGET提供

戒指 珠寶 鑽石

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