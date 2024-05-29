將豐盛閃耀具現 PIAGET Possession珠寶喜慶150周年

一個人生日值得開心，一個品牌的「生日」同樣值得慶賀。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）2024邁入150周年，除了舉辦盛大活動，並為1990年代推出的Possession系列珠寶帶來全新五款玫瑰金鑽戒，把握變幻莫測的珍貴每一瞬。

以製造超薄機芯聞名的伯爵（PIAGET），最早於1959年時在日內瓦開設首間沙龍，並以Piaget Horlogers Joailliers之名，自高級鐘表將領域延展至高級珠寶。品牌並從1970年代開始不時運用如虎眼石、青金石、土耳其石珠等半寶石，甚至在金色手鐲上鑲嵌玉髓成為面盤，破除了珠寶與時計間的隔閡，一如Swinging Sautoir長項鍊便既是一款具辨讀時間功能的高級珠寶，優雅、別具收藏賞玩樂趣。

為慶祝品牌150周年，PIAGET以1990年推問世的Possession珠寶為靈感，推出具全新「馬銜索鏈條」（Gourmette）、「棕櫚鏈條」（Palm Chain）與「扭索鏈條」（Torsade），以及彩色寶石鑲嵌的五款Possession系列18K玫瑰金鑽戒。最高單價的18K玫瑰金「寬版馬銜索鍊鑽石戒指」（大型款）共鑲嵌以總重約1.75克拉的398顆鑽石，透過不同紋飾的疊加，賦予古典也當代的份量感和貴氣，訂價約112萬元；「麟紋鑽石戒指」則模仿了生物的鱗片紋理，以重複排列的幾何圖案創造出生動有機意念，並鑲嵌單顆鑽石約0.02克拉。