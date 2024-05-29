白沙湛藍的絕美海景 此生必去的仙境普吉島
∎曾經封島重啟的普吉島，因擁有絕美沙灘與海景的先天優勢，成為世界各地旅人嚮往的觀光勝地。在搭機直飛近4小時落地，開門見島、迎著海風、踏浪，一切好不真實，若說人生還有哪些必去的旅遊清單，普吉島絕對是一時之選。
旅人們口耳相傳的PP島「Phi Phi Islands」，地理位置介於普吉島(Phuket)與喀比(Krabi)之間，除了天然的白色夢幻沙灘與清澈湛藍的海水，2000年起，更因為好萊塢巨星李奧納多・狄卡皮歐主演的電影「海灘」效應加持，讓這座原始島嶼自此名揚四海。
從椰子島搭船約1小時20多分就可抵達小PP島的瑪雅灣，印入眼簾的是深藍與深綠漸層交錯的碧海與藍天，形成一幅美麗油畫，此時此刻，腦海忽然浮出李奧納多在電影「海灘」與遊伴戲水的畫面，讓人忍不住就想多按幾下相機快門，將這無敵美景深烙記憶的迴廊。
倘若電影是夢工廠，實際踏上這白沙與藍海，若不是成群結隊的各國遊客混在其中，當下真會被眼前的夢幻世界迷惑，沿著近灘淺浪緩緩走過去，小魚群正在腳下穿梭追逐，簡直浪漫地好不真實。
快艇接著駛進天堂灣，這四周都被海島包圍的海灣，也是浮潛最佳海域，隨手套穿救生衣縱身一躍，海平面底下是美麗珊瑚與多到數不清的魚群近在眼前，幾乎伸手就能觸摸得到，這栩栩如生的海底奇觀，猶如動畫片「海底總動員」幻化的真實世界。
大PP島上是群島中唯一有人居住地方，除了美麗沙灘，島上還有多間海島餐廳、小吧及各式各樣的商店販售各種紀念品，走著逛著，悠閒的步調，也讓長期累積身上的壓力與煩惱，瞬間全拋九霄雲外。
在赴PP島（Phi Phi Islands）之前，來去椰子島住一晚是不錯的浪漫選擇。這座島上唯一的五星住宿選擇「Barcelo Coconut Islasnd」，擁有258間房（Villa），往返也都有免費接駁車接送，平均淡季房價約3500泰銖、旺季約5000～6000泰銖，島上除了天然沙灘及泳池享受戲水樂，還有射飛鏢、下棋、健身房、網球及腳踏車環島等多種娛樂設施，即使住上2晚仍覺意猶未盡。
●行前報你知：
航班／燦星包機台灣虎航直飛普吉島(每週二、四、六飛)
行程／天數／價格
★1生必去／ 6日／19999元起
★童心玩普吉 ／5日（無購物）／27900元起
★普吉泰完美＋五星酒店 ／5日 ／17999元起
洽詢專線：02-412-8550 （手機加02）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言