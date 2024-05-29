白沙湛藍的絕美海景 此生必去的仙境普吉島

∎曾經封島重啟的普吉島，因擁有絕美沙灘與海景的先天優勢，成為世界各地旅人嚮往的觀光勝地。在搭機直飛近4小時落地，開門見島、迎著海風、踏浪，一切好不真實，若說人生還有哪些必去的旅遊清單，普吉島絕對是一時之選。

旅人們口耳相傳的PP島「Phi Phi Islands」，地理位置介於普吉島(Phuket)與喀比(Krabi)之間，除了天然的白色夢幻沙灘與清澈湛藍的海水，2000年起，更因為好萊塢巨星李奧納多・狄卡皮歐主演的電影「海灘」效應加持，讓這座原始島嶼自此名揚四海。

小PP島因電影「海灘」紅遍全球。攝影／許晉榮

從椰子島搭船約1小時20多分就可抵達小PP島的瑪雅灣，印入眼簾的是深藍與深綠漸層交錯的碧海與藍天，形成一幅美麗油畫，此時此刻，腦海忽然浮出李奧納多在電影「海灘」與遊伴戲水的畫面，讓人忍不住就想多按幾下相機快門，將這無敵美景深烙記憶的迴廊。

小PP島的瑪雅灣的美景，讓世界各地的旅人趨之若鶩。攝影／許晉榮 小PP島的瑪雅灣的美景，令人難忘。攝影／許晉榮 小PP島是普吉島著名觀光勝地。攝影／許晉榮

倘若電影是夢工廠，實際踏上這白沙與藍海，若不是成群結隊的各國遊客混在其中，當下真會被眼前的夢幻世界迷惑，沿著近灘淺浪緩緩走過去，小魚群正在腳下穿梭追逐，簡直浪漫地好不真實。

普吉島的跳島行程，是來此必去的選擇。攝影／許晉榮 天堂灣浮潛，海底生態盡收眼底。攝影／許晉榮

快艇接著駛進天堂灣，這四周都被海島包圍的海灣，也是浮潛最佳海域，隨手套穿救生衣縱身一躍，海平面底下是美麗珊瑚與多到數不清的魚群近在眼前，幾乎伸手就能觸摸得到，這栩栩如生的海底奇觀，猶如動畫片「海底總動員」幻化的真實世界。

天堂灣四週幾乎被小島包圍。攝影／許晉榮 天堂灣四週幾乎被小島包圍。攝影／許晉榮 天堂灣浮潛，海底生物盡收眼底。攝影／許晉榮

大PP島上是群島中唯一有人居住地方，除了美麗沙灘，島上還有多間海島餐廳、小吧及各式各樣的商店販售各種紀念品，走著逛著，悠閒的步調，也讓長期累積身上的壓力與煩惱，瞬間全拋九霄雲外。

大PP島上有許多特色海島小店。攝影／許晉榮 從椰子島搭船來到小PP島約莫1個多小時。攝影／許晉榮 普吉島跳島行程，浮潛是最讓人期待的一項。攝影／許晉榮 普吉島跳島行程，浮潛是最讓人期待的一項。攝影／許晉榮

在赴PP島（Phi Phi Islands）之前，來去椰子島住一晚是不錯的浪漫選擇。這座島上唯一的五星住宿選擇「Barcelo Coconut Islasnd」，擁有258間房（Villa），往返也都有免費接駁車接送，平均淡季房價約3500泰銖、旺季約5000～6000泰銖，島上除了天然沙灘及泳池享受戲水樂，還有射飛鏢、下棋、健身房、網球及腳踏車環島等多種娛樂設施，即使住上2晚仍覺意猶未盡。