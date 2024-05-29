核電廠同行審查報告10年沒下文 核安會曝出爐時程

日本福島核電廠事故後，核安會2011年要求台電啟動同行審查（Peer Review）。國民黨立委洪孟楷批評，同行審查報告迄今已過10年仍未有下文；核安會表示，目前還在同行審查，預估核三廠報告今年底出爐、核一廠報告明中初出爐。

立法院教育及文化委員會邀請核安會主委陳東陽及經濟部次長列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規畫」進行專案報告，並備質詢。

洪孟楷指出，日本福島核電廠事故後，我國要求台電參照國際作法，依照美國「地震危害分析資深委員會（SSHAC）」程序重新檢視，邀集國內外專家針對核一、二、三廠進行地震危害評估，並按照國際作法補強，迄今已10年，報告仍未出來，質疑報告審查是否需要這麼長的時間。

陳東陽表示，2011年發生福島核災後就要求台電進行審查，Peer Review有3個階段，目前還在進行同行審查第3階段；對於審查10年，陳東陽說，「就是需要這麼長的時間」，但預估核三廠報告今年底將出爐、核一廠報告明年初可拿到。

Peer Review為何需要審查這麼久？核安會解釋，福島核災後，要先做資料蒐集，依照美國「地震危害分析資深委員會」程序，由國內外相關專家重新檢視、評估確認地震危害多大後，核電廠再按照地震危害大小評估結果，再進行一次評估檢視耐震性，看是否有需要強化，由於電廠承受能力要經過專業計算評估，所以整體程序要花比較長時間。