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高鐵暑假「少年優惠專案」最高5折起 6月3日起開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵公司7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享5折、75折或88折不等的優惠。圖／高鐵公司提供
台灣高鐵公司7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享5折、75折或88折不等的優惠。圖／高鐵公司提供

搶攻暑假商機，台灣高鐵公司7月1日至8月31日推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次，可享5折、75折或88折不等的優惠。旅客可自6月3日凌晨零時起，購買7月1日指定車次車票，後續並依據預售時程逐日開放購票。 

高鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車次，乘車時務必攜帶本人身分證，或附有照片及出生年月日的有效身分證件以備查驗。「少年優惠專案」各指定車次車票，除可於網路訂票系統訂票、付款，更可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款及取票。 

此外，高鐵公司也說，配合屏東黑鮪魚文化觀光季（即日起至7月7日）展開，另規劃「高鐵假期」超值主題產品，旅客參加指定出團日期，即可獲贈美食券及限量紀念品的雙重好禮；其中「屏東華僑市場黑鮪魚美食.東隆宮.海上教堂咖啡1日豐富行」行程採限時限量，名額有限。 

高鐵公司表示，高鐵假期「屏東黑鮪魚文化觀光季」主題優惠產品涵蓋1日遊至3日遊，其中「屏東華僑市場黑鮪魚美食.東隆宮.海上教堂咖啡1日豐富行」，參與行程即贈送東港華僑市場美食券400元，可用於品嘗最新鮮的黑鮪魚生魚片及採購伴手禮，台北出發每位只要2980元。

高鐵公司配合屏東黑鮪魚文化觀光季（即日起至7月7日）展開，規劃「高鐵假期」超值主題產品。圖／高鐵公司提供
高鐵公司配合屏東黑鮪魚文化觀光季（即日起至7月7日）展開，規劃「高鐵假期」超值主題產品。圖／高鐵公司提供

屏東 高鐵 黑鮪魚

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