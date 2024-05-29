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佳士得香港宣布總部9月開幕日期 全新拍賣型態接軌全球

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得全新亞太總部外觀示意圖。圖／佳士得提供
佳士得全新亞太總部外觀示意圖。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie’s），在2021年時宣布，將於2024年將進駐至位於香港中環的The Henderson大樓；在昨（5月29）日於香港會議展覽中心的春季二十及二十一世紀晚間拍會後，佳士得進一步正式宣布將於2024年9月26及27日於The Henderson 全新亞太區總部舉辦首屆拍賣，以及今後區亞洲區全新的拍賣時程：每年3月與9月舉辦二十及二十一世紀藝術拍賣、 4月與10月將為雅逸精品系列拍賣舉槌，亞洲藝術拍賣則將於5月與11月時舉行。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）於接受台灣媒體聯訪時表示，位於The Henderson的全新亞太區總部與及全新的拍賣規劃，將使已然為全球第二大拍賣市場的亞洲與國際完全接軌。總部將如佳士得紐約洛克菲勒中心、倫敦國王街，和巴黎馬提尼翁大道的藝術空間一樣全年營運，而變革的拍賣時程也會與全球既有的重要拍賣日期相輔相成。

「以二十及二十一世紀藝術拍賣來說，9月的香港拍賣會是全球最早的，接下來10月在倫敦、接著是紐約；若看亞洲藝術拍賣時程，9月在紐約、11月在香港、12月到巴黎；雅逸精品的拍賣10月在香港、11月在日內瓦、12月在紐約，然後是規模比較小的巴黎和倫敦，」龐智鋒解釋，因為香港會展中心的場地每年都有各種不同的活動，佳士得一直無法靈活調整5月與11月的春秋兩季拍賣，像是秋拍每年都會撞上美國的感恩節假期，而且香港的拍賣也一直是全球全年度最後一場的拍賣，比較難發揮，「這樣一來，上半年的二十及二十一世紀藝術拍賣也會與香港Art Basel同時舉辦，對屆時聚集香港的全球藝術藏家來說無疑是一項利多。除了這六個星期的三大主題拍賣之外，我們也會增加季中的拍賣與展售會、純展覽、藝術論壇等各項與亞太區藏家互動的豐富活動。」

The Henderson由知名的扎哈哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計。佳士得全新亞太區總部位於建築第6至9層，共佔地50,000平方英尺，將世界頂級的拍賣廳、藝廊、專屬客戶空間及辦公區域匯聚一堂，打造一站式收藏體驗。「我們是最早在2021年宣布設立全年無休亞洲藝術空間的拍賣行，這也啟發其他拍賣行做出改變，我們樂見其成，」龐智鋒說。

由Zaha Hadid Architects所設計的The Henderson大樓外觀照片。圖／佳士得提供
由Zaha Hadid Architects所設計的The Henderson大樓外觀照片。圖／佳士得提供
佳士得全新亞太總部內部拍賣廳示意圖。圖／佳士得提供
佳士得全新亞太總部內部拍賣廳示意圖。圖／佳士得提供
佳士得全新亞太總部內部展覽空間示意圖。圖／佳士得提供
佳士得全新亞太總部內部展覽空間示意圖。圖／佳士得提供

佳士得 紐約 香港

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