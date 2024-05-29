東京最年輕米其林三星日料名廚首次來台！限時5天客座

東京最年輕米其林三星日本料理名廚，限期5天登台。連續9年榮獲《東京米其林指南》三星殊榮，來自日本「虎白」餐廳主廚小泉瑚佑慈，將於6月11日至15日客座台北萬豪酒店KOUMA日本料理 小馬。這是酒店繼2023年米其林三星名廚神田裕行客座KOUMA後，今年再邀請米其林三星名廚來台。

被譽為「日本懷石料理進行式」的三星主廚小泉瑚佑慈，首次登台，將帶領東京本店7人服務團隊，與KOUMA主廚江鎮佑攜手合作，結合台灣在地時令食材，打造顛覆想像的日本懷石料理饗宴。客座饗宴每位20,000元+10%，含DOM PÉRIGNON香檳王乙杯。每日限量兩場，每場21個席位。【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】

米其林三星主廚小泉瑚佑慈，任職於東京神樂坂的「虎白」餐廳、2015年起獲得《2016東京米其林指南》三星殊榮，當時他年僅36歲，成為當年全日本最年輕的米其林三星日本料理廚師。「虎白」以獨特的理念和原創料理著稱，突破傳統日式料理的束縛，善於將世界各地的食材融入料理，例如大膽選用如魚子醬、松露等不常見於日本料理的高級食材，為食客帶來耳目一新的味覺體驗，打造出「只有在這裡才能品嘗的日本料理」，迅速成為國內外注目焦點。

「虎白」曾使用西瓜為料理主題，結合龍蝦生魚片、魚子醬、海帶、高湯鹽果凍，打造視覺華麗的開胃菜品，將西瓜的甜味與涼爽發揮得淋漓盡致。去年9月小泉瑚佑慈初次造訪台北，對台灣蔬果留下深刻印象，本次客座也將規畫使用台灣時令食材入菜，呈現不同以往的懷石料理體驗。

為籌辦本次客座饗宴，曾獲《台北米其林指南》餐盤推薦之KOUMA日本料理 小馬主廚江鎮佑，超過20年日本料理經驗，每日上工逾15小時，以熱情成就不凡手藝。今年5月更親自飛往東京「虎白」餐廳本店，進行為期一周的快閃見習。