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2024澎湖花火節登場！在地人和觀光客都愛的澎湖特色小吃

聯合新聞網／ MENU美食誌

特色在地早餐、銅板小吃，評價爆高的超夯美食，通通收入在這篇！

易家仙人掌冰

澎湖縣/白沙鄉

澎湖第一家仙人掌冰發跡於此，紫紅色的色澤，混合了芋頭、哈密瓜口味的冰淇淋來中和仙人掌的酸味，微酸帶點甜不容易膩，在炎炎夏日來上一支超級消暑。（MENU美食誌峰腹先生提供）

澎湖龜鮮奶雞蛋糕

澎湖縣/馬公

使用純鮮奶現點現做，結合當地可愛海龜的造型圖樣，背面還有澎湖兩個字，一份有6隻。菜單上一共有兩種口味，原味和仙人掌卡士達醬。（MENU美食誌小云就愛吃提供）

回家炸粿

澎湖縣/白沙鄉

店家除了賣炸粿外，還有很多炸物可選擇。戶外用餐區的水泥座位是浪漫的雙心石滬造型。推薦雞肉串、八寶肉丸、韭香蚵卷、雙拼炸粿、炸年糕及花枝頭。（MENU美食誌ʏᴄ ɪɴ ᴘᴇɴɢʜᴜ🌴提供）

二馬豆花

澎湖縣/西嶼鄉

位於古色古香的二崁聚落裡，口味有花生、南瓜、紅豆和綠豆四種口味可以選擇，桌上有一個裝糖水的茶壺，可以自己調整甜度。推薦花生豆花和紅豆豆花。（MENU美食誌冬冬吃東東🍴💕💕💕提供）

郵局口蔥油餅惠民店

澎湖縣/馬公市

店家最大特色就是老闆會提供蒜泥、小黃瓜絲和特調辣椒醬油讓客人自己加，蔥油餅的口感紮實富有彈性，口味清爽帶有層次感，相當美味。（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

北新橋牛雜湯

澎湖縣/馬公市

北新橋牛雜湯的牛雜湯是用牛骨加上黃牛肉下去慢火清燉，香氣濃郁，清爽甘甜。可搭配煎餃、肉包、餡餅、韭菜包、韭菜盒一同品嚐。（MENU美食誌兩隻豬的日常提供）

 

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澎湖縣 美食誌 馬公

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