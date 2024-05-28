經典Marimekko北歐印花60年 芬蘭、東京兩地同步開秀

一朵真實的花朵在自然中有其生命周期，但在設計與時尚領域中，一朵概念的小花卻有機會擁有恆常的生命、並始終收到人們喜愛。北歐經典品牌Marimekko日前為品牌經典的遊霓可（Unikko）印花60周年舉行盛大慶祝，不僅先後於芬蘭赫爾辛基、日本東京兩地相繼舉行時尚大秀，更開放入場、擁抱日常與公眾。

位於北歐的芬蘭由於部分在北極圈內，南北的晝夜都有著有別亞洲傳統的長夜與長晝。最早於1964年誕生的Unikko印花，是由芬蘭印花紡織品設計師Maija Isola所設計，並在有別於創辦人Armi Ratia的見解：後者當年反對以花為圖案、因為其認為設計的圖案將不如真實花卉的美麗，然Maija Isola獨排眾議提出了大量花卉設計，最後以罌粟花為靈感的Unikko屏雀中選，至此經典60載，以繽紛色彩和特殊輪廓線條，鼓舞了常和冰冷氣候共存、需要正能量的北歐人，當然更有此後無數的全世界Marimekko粉絲。

Marimekko日前為品牌經典的遊霓可（Unikko）印花60周年舉行盛大慶祝，日前相繼在芬蘭赫爾辛基、日本東京兩地舉行了時尚大秀。圖／Marimekko提供（合成圖）

早從30年前的1992年起，Marimekko每年5月都舉辦「Marimekko Day」以迎接夏日，而2012年起，Marimekko更開始與芬蘭航空合作，透過雙品牌的聯名，從客機設計至織物、配件，將這朵Unikko小花升格、幾與芬蘭時尚劃上了等號；2024由於是Unikko印花的60歲生日，品牌先後在赫爾辛基市的Esplanade公園、東京全新購物地標With Harajuki舉辦露天時尚走秀，並開放公眾入場、欣賞、參與，一如創意總監Rebekka Bay所表示，「透過時裝秀傳達品牌充滿歡樂及想要帶給世界樂觀的生活態度。」

2024春夏的Marimekko服裝以柔美的簡約輪廓設計出日常款式，並結合了晨霧灰、青玉白、紫紅色、藍紋石藍與葉綠素綠等豐富配色。圖／Marimekko提供（合成圖）