仕高利達串連全台17家名店 21款限定冰品限期供應

仕高利達蘇格蘭威士忌「極餓」系列今年夏天推出全新企劃「極餓冰紛祭」，串連全台17家名店，將金雪莉蘇格蘭威士忌融入美、日、義、台多款經典冰品中，21款醉人消暑的聖代、刨冰、冰淇淋與雪藏甜點，將於5月29日至6月25日清涼登場。

仕高利達「極餓冰紛祭」聯名金雞母Jingimoo、朝日夫婦、LOST and Found、昭和浪漫冰室、花毛かき氷喫茶、新華美西裝社…等17家知名冰店，將人氣第一的金雪莉蘇格蘭威士忌與各家招牌冰品送做堆，精心打造獨家口味的金雪莉冰品，迷人酒香讓刨冰、冰淇淋和雪藏甜點嚐來更加美味。

仕高利達蘇格蘭威士忌今年夏天串連全台17家名店，推出全新企劃「極餓冰紛祭」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市永康商圈知名的金雞母Jingimoo，將金雪莉威士忌融入熱賣的燒冰提拉米蘇和提拉米蘇金銅燒當中，以義大利Mascarpone乳酪、法芙娜可可粉、手指餅乾和金雪莉製作的提拉米蘇需冷凍24小時，上桌前用噴槍炙燒出香氣使威士忌風味更佳鮮明，沁涼冰體交織濃縮咖啡香與巧克力脆粒的口感，刷新你對提拉米蘇的既有印象。店家也首次將威士忌加入金銅燒的巧克力淋醬中，煎焙後鬆軟的餅皮搭配金雪莉巧克力醬及香草冰淇淋，是一款富酒香、甜而不膩的特色冰點。

台中名店花毛かき氷喫茶的「桃醉雪莉」，結合水蜜桃的甜蜜和金雪莉的蜂蜜花果香，風味與眾不同。「Affogato」是人氣早午餐店LOST and Found的招牌甜品，將香醇的濃縮咖啡澆淋在冰涼可口的牛奶冰淇淋本已銷魂；店家為響應「極餓冰紛祭」，特別推出期間限定、大人版的「愛迷酒酒Affogato」，奶香及咖啡香的碰撞融合金雪莉，苦甜帶點微醺令人忍不住一口接一口。

走一趟人氣冰店聚集的台南市國華街商圈，除AIC 冰淇淋結合高濃度巧克力與香醇金雪莉的義式冰淇淋，還嚐得到綣綣屋以純牛奶、金雪莉特製的日式霜淇淋。Nomonohe のものへ則推出動漫味十足的「仕高陽泉酒家刨冰族」，外觀看起來樸實無華，刨冰上的鹹奶油與特製金雪莉威士忌糖醬卻在入口時引爆味蕾上的小宇宙，成為刨冰一族風味的開創先鋒。

每份聯名餐點皆含仕高利達金雪莉迷你酒50ml乙瓶，讓粉絲一次滿足享受沁涼與微醺兩個心願，活動期間發佈限動並完成標記還可獲得紀念鑰匙圈乙個，共三種吸睛款式，迷你酒與鑰匙圈皆限量、兌完為止。活動詳情請關注仕高利達粉絲專頁以及活動網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康