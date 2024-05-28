英國皇室愛牌Barbour、K-WAY助攻 雨季來臨也能有高顏值穿搭！

面對不時的豪大雨特報，總會讓人不知道如何維持有型且高顏值的外出穿搭！不過英國皇室愛牌Barbour、法國機能潮牌K-WAY早就想到解套方案，分別推出各式防水單品，無論是要呈現英倫時尚，還是都會走跳穿用，從頭到腳保持乾爽，統統都不是問題。

Barbour就為男性消費者準備好Spey外套，採用輕盈、防潑水面料製作，有修身短版與oversized版型，讓不同的身形與穿衣風格都能找到個人喜愛的款式。提供橄欖綠、灰綠、海軍藍色調，搭配Logo壓扣、D形環等別緻細節與裝飾，散發清新文雅氣息。而Hutton防潑水風衣則是專為女性而設，Oversized寬鬆版型與棉質面料不僅方便疊穿，流暢剪裁搭配寬衣領與實用大口袋，加上百搭的米、棕、金配色，設計永不過時。同時Barbour還推出以柔軟有彈性的橡膠製作的短筒雨鞋，防滑鞋底在雨中也能安心邁步，齊全的尺碼男女可穿，是雨季少不了的行頭之一。

K-WAY CLEON輕薄防風夾克，6,800元。圖／K-WAY提供

而以可收納風雨衣聞名的K-WAY，主打抗撕裂、防水透氣機能面料產品，這季以Clean Look定調設計，利用米、棕、黃、藍組成的色調，提供豐富多元形象塑造。招牌夾克搭配多元繽紛的顏色選擇，具備防風防水透氣機能，與容易收納和攜帶的便利設計，不僅適合戶外使用，也很適合作為都會雨季外衣。還有棉感防水外套，表層採用柔軟的棉尼科技混紡面料製作，即使豪雨來襲，亦能舒適地穿著與活動。

Barbour Oversized Spey防潑水外套，11,000元。圖／Barbour提供

Barbour Kingham橡膠雨鞋，3,800元。圖／Barbour提供

K-WAY IVETTE棉感防水外套，10,100元。圖／K-WAY提供