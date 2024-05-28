築間新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐大巨蛋 試營運88折

築間餐飲集團（7723）看準大巨蛋所帶來的經濟效益及球賽後的夜經濟，決定以全新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐台北最大購物商場「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園GOURMET PARK南面緊鄰忠孝東路。成為首波與民眾見面的餐廳之一。

築間表示，「紫木槿韓餐酒館」以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味，引出味蕾新潮體驗。室內設計理念則延續台中公益店大膽保留鋼筋結構的手法，運用粉色柔和了冷硬線條並呼應『紫木槿』作為韓國國花的象徵意義：溫柔與堅持，在燈光上選擇較多的間接光營造餐酒館的內斂和高雅，大量鏡面設計不只塑造空間的延伸性，也創造出一個新的打卡聖地。無論是餐點、室內設計都希望能讓食客透過感官的漫遊。5月30日~6月13日試營運期間祭出整單88折優惠。

築間餐飲集團全台首店「紫木槿 韓餐酒館」，餐點以韓式料理為主，一網打盡首爾美食，可以同時吃到「韓式辣拌生章魚、傳統炸醬麵」..等經典菜色和品嘗「雪花起司黑旋風炸雞、起司麵包蝦멘보샤」等潮流韓食前菜招牌品，從韓綜《拜託了冰箱》爆紅後持續受到喜愛的人氣點心，喀滋喀滋的炸吐司夾進巨量鮮甜蝦肉，外酥內軟的清爽口感和濃郁起司風味，在台中店出道後，成為金牌菜色之一，來到「韓餐酒館」的顧客，在紫木槿韓餐酒館就享用的到。

除了前菜，肉品、豆腐煲、韓食、主食、炸物選項多達40種，「厚切牛小排」原生軟嫩肉質以秘製醬汁、水梨汁和蘇打水調配醃漬，多汁甜口且帶有果香，深受女性食客喜愛；韓國燒烤店配酒佳餚「鐘路和牛烤腸」，選用和牛腸中最柔軟、脂肪呈條紋狀分布的精華區塊，外脆內軟時，入口就能感受到甜美。人氣必點「初雪起士黑旋風炸雞」，使用特調墨魚醬包覆秘製雞丁汁，最後灑上宛如雪花般輕盈的起士粉，濃郁起士與雞汁完美結合，美味之餘，初雪般的擺盤尤其吸睛。

不怕吃不飽，豆腐煲系列以雪濃牛骨、人蔘雞、大醬、泡菜四種韓味湯頭搭配滑嫩豆腐和豐盛蔬菜，濃郁清甜富有層次，主食包括訪韓必點辣炒年糕、黑炸醬麵、火山爆發烤飯糰及社群寵兒「江原道蟹膏起司烘蛋」，滿到溢出來的的爆量雪蟹膏加上超水嫩烘蛋，成功躍居視覺系前段班。未來更有午間套餐可供民眾點選，主餐可選擇雪濃牛骨、人蔘雞、大醬、泡菜四種口味韓味豆腐煲或韓國烤肉，附贈小菜3品加上鐵鑄拌飯和7款飲品擇一及當日甜點一份，價格約落在350-450元之間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康