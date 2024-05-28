佳士得香港2024精品春拍 卡地亞、愛馬仕、PP強勢領銜
佳士得（Christie’s）香港2024春季現場拍賣自本週起陸續登場，率先於5月27日圓滿收槌的雅逸精品系列拍賣，斐然佳績為佳士得在香港會議展覽中心最後一季大型拍賣打響頭炮。包括包包配飾、精緻名表、瑰麗珠寶等各大類別在內，成交總額達7.22億港元，以合宜估價策略在精品零售業買氣冷淡的上半年拍出好成績：總體成交項目比率達92%、近半數拍品成交價超逾高估價。值得一提的是，雅逸精品類別仍然為新一代年輕買家首次參與拍賣的重要類別——新買家中52%為千禧新世代，且有42%買家是透過線上競投平台投得拍品。
5月25日舉槌的手袋及配飾春季現場拍賣，成交總額近4,612萬港元，將此類別拍賣上半年成交總額推升至近7223萬港元，創下亞洲史上此類別最高上半年成交總額新紀錄，表現亮眼。今年春季的10周年特別拍賣上，最高成交價拍品為珍罕喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫鑽石凱莉包，精選的34 件愛馬仕迷你凱莉包100%成交。
5月26日登場的精緻名表現場拍賣與「世代珍傳」、「歷久常新」兩組單一藏家珍藏，以2億06,29萬港元成交總額持續穩穩健的表現，其中「世代珍傳」及「歷久常新」系列皆100%成交，而領銜名表拍賣的則是百達翡麗首批世界時區表款之一的型號2523J的18K黃金雙冠世界時間腕表，配歐亞大陸掐絲琺瑯表盤，是僅保存至今的三枚之一，以6,547萬5,000港元不意外成為中表類別的最高成交價拍品。
最後於5月27日舉槌的珠寶拍賣，總成交額近4億7,032萬港元，成交項目比率近90%，近半數拍品成交價超逾高估價，可見全球藏家對珠寶的熱切需求。一條由卡地亞設計的經典「印度水果錦囊Cartier India Tutti-Frutti」項鍊，在經過逾10分鐘來自現場、電話、及網路的熱烈競標後，以6,777萬5,000港元高價矚目成交；拍前亦備受關注的一枚鴿血紅紅寶石及鑽石戒指，則以拍前估價三倍有餘的4,998萬5,000港元成交，成績不俗。
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