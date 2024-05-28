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僅兩場！宜蘭力麗威斯汀 x AJ Grill餐酒會 微醺住一晚

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
宜蘭力麗威斯汀度假酒店將在2024年6月21日，攜手米其林一星T+T姐妹店、高檔牛排「AJ Grill」主廚Adam馮奕銘，推出「盛夏微醺」餐酒會。圖／宜蘭力麗威斯汀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
宜蘭力麗威斯汀度假酒店將在2024年6月21日，攜手米其林一星T+T姐妹店、高檔牛排「AJ Grill」主廚Adam馮奕銘，推出「盛夏微醺」餐酒會。圖／宜蘭力麗威斯汀提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一日快閃、只限兩場的聯名餐酒會。宜蘭力麗威斯汀度假酒店將於6月21日、攜手米其林一星T+T姐妹店，同時也是高檔牛排「AJ Grill」主廚Adam馮奕銘，推出「盛夏微醺」餐酒會，知名葡萄酒代理商法蘭絲也共同參與，展現美食佳釀盛會。

AJ Grill行政主廚Adam馮奕銘，先後曾在A cut、牛排教父鄧有癸旗下餐廳Danny & Company、Prime 168，以及Smith & Wollensky等知名牛排館工作，現以AJ Grill主廚身分，展現宜蘭經典櫻桃鴨和美國肋眼牛排的絕佳風味。同時將與宜蘭力麗威斯汀度假酒店首席行政主廚Andy鄭元欽，帶領團隊聯手合作，開啟夏日美食饗宴新篇章。

此外，酒商法蘭絲於當日席間，將由擁有酒業25年資歷的專業品酒師Wendy，依餐點內容搭配由法國、西班牙、義大利及美國等精選紅白酒款。

此次「盛夏微醺」餐酒會，6月21日於宜蘭力麗威斯汀度假酒店咖啡酒吧舉行，每位4,200元+10%，共有午宴以及晚宴兩場，分別在中午12點及下午6點開席。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店同步推出餐酒會住房專案，優惠價13,999元，含「盛夏微醺」餐酒會兩位，以及隔日早餐、設施免費使用。此專案可累積萬豪旅享家房晚及點數。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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