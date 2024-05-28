全球首座IKEA空中花園在台灣 6月3日正式開幕來拍美照

IKEA打造全球首座的空中花園就在台灣，宣布6月3日在IKEA台中店頂樓開幕，除了有IKEA植栽排字好拍照外，還加入眾多永續知識，並打造出迷宮以及城市花園等設計，無論大人小孩都好玩，開幕當天，前100位入場宜家卡卡友可獲得神秘小禮，6月23日前在綠意迷宮中，尋找IKEA永續小答案並填寫問卷，就送永續好禮乙份，或是拍照打卡上傳至IKEA台中店臉書粉絲團，有機會抽戶外家具家飾。

IKEA選在台中店的屋頂，打造出全球首座的空中花園，一踏入最先看到是大片的植栽排字「Hej IKEA」，拍照可以拍到排字與都市景觀，馬上就是超好拍；然後進入城市花園，以瑞典四大城市命名，採用腐植土種植，該土壤由廢樹枝落葉有機物分解腐熟而成，具有豐富養分，另外設置咖啡渣環保共享區，可以自帶容器免費裝回家，不管是當成植物肥料，也能除濕除臭。

還運用二手棧板打造出露天花市，包括多肉、香草、爬藤、觀葉等；最特別是運用永續小知識，結合當紅的鯊鯊、棕熊、小豬等角色，設計出的綠意迷宮，還能分享日常環保小撇步。