快訊

國會改革法案三讀 監察院跳腳怒批：違反權力分立

登山客失足…聖母峰攻頂今年累計5死3失蹤 「稜線爆多人」超危險畫面流出

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球首座IKEA空中花園在台灣 6月3日正式開幕來拍美照

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA全球首座空中花園，將在台中店屋頂開幕。圖／IKEA提供
IKEA全球首座空中花園，將在台中店屋頂開幕。圖／IKEA提供

IKEA打造全球首座的空中花園就在台灣，宣布6月3日在IKEA台中店頂樓開幕，除了有IKEA植栽排字好拍照外，還加入眾多永續知識，並打造出迷宮以及城市花園等設計，無論大人小孩都好玩，開幕當天，前100位入場宜家卡卡友可獲得神秘小禮，6月23日前在綠意迷宮中，尋找IKEA永續小答案並填寫問卷，就送永續好禮乙份，或是拍照打卡上傳至IKEA台中店臉書粉絲團，有機會抽戶外家具家飾。

IKEA選在台中店的屋頂，打造出全球首座的空中花園，一踏入最先看到是大片的植栽排字「Hej IKEA」，拍照可以拍到排字與都市景觀，馬上就是超好拍；然後進入城市花園，以瑞典四大城市命名，採用腐植土種植，該土壤由廢樹枝落葉有機物分解腐熟而成，具有豐富養分，另外設置咖啡渣環保共享區，可以自帶容器免費裝回家，不管是當成植物肥料，也能除濕除臭。

還運用二手棧板打造出露天花市，包括多肉、香草、爬藤、觀葉等；最特別是運用永續小知識，結合當紅的鯊鯊、棕熊、小豬等角色，設計出的綠意迷宮，還能分享日常環保小撇步。

為呈現出NÄMMARÖ系列戶外家具的風貌，設計出療癒綠洲的休息區，結合植栽、座椅與躺椅，讓大家逛累了可以好好休息一番，最後的戶外餐桌派對，使用SEGERÖN戶外家具系列進行布置，以粉末塗鋼材質展現出耐水性，之後將舉辦不同活動，讓大家一起感受空中花園的美妙景觀。

IKEA全球首座空中花園，將在台中店屋頂開幕。圖／IKEA提供
IKEA全球首座空中花園，將在台中店屋頂開幕。圖／IKEA提供
IKEA空中花園中，設有咖啡渣環保共享區。圖／IKEA提供
IKEA空中花園中，設有咖啡渣環保共享區。圖／IKEA提供
IKEA打造綠意迷宮，還能學習相關環保小知識。圖／IKEA提供
IKEA打造綠意迷宮，還能學習相關環保小知識。圖／IKEA提供

IKEA

延伸閱讀

夫妻用環保杯「偷裝IKEA飲料」提醒也沒用！他怒：無恥無上限

合點壽司、錢都菜盤為何都有活蛞蝓？鹽醋、小蘇打粉洗蔬菜才乾淨？譚敦慈破迷思「用這個才正確」

IKEA用餐「拿包包佔位」回來竟被丟地上！她氣炸公審 兩派網友吵翻

5月30日是國際抱貓日！無法養貓沒關係IKEA推貓貓商品

相關新聞

「40種食材吃到飽」58元 全台最美「老先覺」開幕

邁入14週年的「老先覺功夫窯燒鍋」，本季於花蓮正式開設「老先覺PLUS花蓮中山概念店」，為品牌最大、最豪華的概念店，並採...

仕高利達串連全台17家名店 21款限定冰品限期供應

仕高利達蘇格蘭威士忌「極餓」系列今年夏天推出全新企劃「極餓冰紛祭」，串連全台17家名店，將金雪莉蘇格蘭威士忌融入美、日、...

英國皇室愛牌Barbour、K-WAY助攻 雨季來臨也能有高顏值穿搭！

面對不時的豪大雨特報，總會讓人不知道如何維持有型且高顏值的外出穿搭！不過英國皇室愛牌Barbour、法國機能潮牌K-WAY早就想到解套方案，分別推出各式防水單品，無論是要呈現英倫時尚，還是都會走跳穿用，從頭到腳保持乾爽，統統都不是問題。

佳士得香港2024精品春拍 卡地亞、愛馬仕、PP強勢領銜

佳士得（Christie’s）香港2024春季現場拍賣自本週起陸續登場，率先於5月27日圓滿收槌的雅逸精品系列拍賣，斐然...

僅兩場！宜蘭力麗威斯汀 x AJ Grill餐酒會 微醺住一晚

一日快閃、只限兩場的聯名餐酒會。宜蘭力麗威斯汀度假酒店將於6月21日、攜手米其林一星T+T姐妹店，同時也是高檔牛排「AJ...

全球首座IKEA空中花園在台灣 6月3日正式開幕來拍美照

IKEA打造全球首座的空中花園就在台灣，宣布6月3日在IKEA台中店頂樓開幕，除了有IKEA植栽排字好拍照外，還加入眾多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。