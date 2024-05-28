Jessica鄭秀妍再來台代言品牌 黑色水鑽緊身裝既貴氣又優雅 誰敢相信她35歲了！

才來台舉辦粉絲見面會的韓星Jessica（鄭秀妍）再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅，吸引超過200名粉絲到場支持。雖然登台時仍舊有些緊張，但還是很敬業的以「哈囉大家好我是Jessica，鄭秀妍」來問候，並分享了自己保養秀髮的訣竅。

Jessica為女團少女時代的前成員，過去還參與過中國綜藝節目錄製，此次出席代言台牌MIZMI活動前，還特別約了一同參與「乘風破浪的姐姐」的王心凌吃飯。被問到兩人席間聊了什麼，Jessica俏皮地回說「這是祕密」，但有自王心凌身上學到「吃好吃的」中文，讓她十分開心。同時成為洗髮用品和彩色隱形眼鏡的代言人，Jessica也不吝惜地分享時尚心得，像是把隱形眼鏡當作搭配單品，會識當天的造型選擇合適的色彩；一頭長髮的Jessica還自招保養頭髮時很龜毛，「洗澡後頭髮不只要吹乾才會睡覺，而且還會利用吹風機冷熱溫度交替」的方式吹整。

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

台牌MIZMI正式成立，就找來韓星Jessica擔任代言人，希望打開市場知名度，主要為美髮和隱形眼鏡產品，分別推出5款色日拋隱形眼鏡，可隨著心情自在變化不同造型。而洗髮用品是以水為靈感推出頭皮調理、控油澎鬆、強韌修護、水光亮澤和柔軟髮絲等5大功能的洗髮精和護髮乳，可以針對髮質問題提供解決方案。

韓星朴敏英去年首度代言台牌ONE BOY就獲得高關注度，今年雙方再度攜手合作，並隨之曝光全新形象大片。圖／ONE BOY提供

另外，韓星朴敏英去年首度代言台牌ONE BOY就獲得高關注度，今年雙方再度攜手合作，並隨之曝光全新形象大片。在拍攝期間，朴敏英也分享她的日常，提到都是穿著品牌「冰鋒衣」去打高爾夫球以及陪伴她的萌寵一起出門散散步。而在夏天非常容易曬黑或者是被蚊蟲叮咬，同樣只要穿上冰鋒衣就能解決了朴敏英這些煩惱。今年更推出全新冰棉T恤，還有包含冰鋒短褲、冰鋒寬褲等，版型還能夠修飾身形，擁有高機能與舒適度及設計感。

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影

韓星Jessica鄭秀妍再度現身台北出席代言品牌活動，一身黑色緊身短洋裝搭上水鑽，既貴氣又優雅。記者沈昱嘉／攝影