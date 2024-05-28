每場僅30席 三星粵菜名廚陳泰榮攜手SKY Lab聯彈

甫於去年年底在台北市大安區開幕的SKY Lab西式居酒屋，繼4月聯手超人氣預約制泰國料理「Zaap」後，6月將迎來第二場史詩級四手盛會，邀請到台灣首位榮獲米其林三星殊榮、人稱「早哥」的粵菜大師陳泰榮進行客座。8道式星光盛宴，每位4,880元+10%；活動一推出即造成熱議與搶訂，原定6月7日至9日（週五至週日）的晚宴席次瞬間熱銷，幾近售罄；因此SKY Lab特別加開6月9日（週日）午宴，席次極為限量，每場僅30席，粉絲務必把握。

這次的4手盛宴是「早哥」陳泰榮離開米其林三星餐廳頤宮之後，所進行的第一場在台灣舉行的客座餐會，他將與擅長多元融合、極具創意巧思的SKY Lab西式居酒屋主廚陳思凱（Jason），一同在開放式廚房展演炫技，打破中菜廚房不易窺探的神祕感，攜手獻上一系列絕世美饌。賓客將輕鬆坐在板前吧檯近，親眼目睹中西料理各自的奧妙精髓與絢爛火花。

米其林三星名廚陳泰榮（左）與SKY Lab西式居酒屋主廚陳思凱（Jason）。圖／SKY Lab提供

在這次難得的餐會中，陳泰榮將帶來「燕窩釀鳳翼」、「鮑魚撈飯」等經典功夫菜，陳思凱將端出「海膽椒麻冷麵」、「龍蝦餃澄清湯」等創意菜品。

「燕窩釀鳳翼」是道非常費工耗時的經典功夫菜，早哥做法是將上等官燕泡發後，靜置於雞高湯中浸泡三小時，使本無味的燕窩吸飽雞湯精華和風味。接著小心將雞翅取骨，再塞入官燕及西班牙火腿後封口，並於雞翅表皮塗上以麥芽糖、白醋等食材製成的皮水，然後吊掛風乾5小時，最後入鍋油炸才大功告成。皮酥香薄脆，肉多汁嫩滑，搭配滿滿鮮美的燕窩，堪稱「天堂神級美味」。

「鮑魚撈飯」嚴選頂級6頭上湯吉品鮑魚先入蒸籠蒸六小時後取出，接著與老母雞、龍骨、後腿肉、雞腳、火腿、紅蔥等食材一同熬煮；接著將熬煮鮑魚的醬汁過濾後的鮑汁，再放入雞丁、花菇、干貝與泰國米一同炆燜，最後再放上前述煲煮好的鮑魚，並刨上烏魚子粉增香。鮑魚的海味盡釋，風味甜香有韻，撈飯則汲取海陸精華，鹹鮮紛呈，令人驚豔讚嘆。

「海膽椒麻冷麵」是融合中、義、日式特色的創意麵食，陳思凱以帶有迷人麥香的天使細麵取代蕎麥麵，煮熟後捲成球狀盛盤，在麵體中心挖洞並填入清爽的柚子荷蘭醬，然後再畫龍點睛淋上自己提煉的花椒油、大紅袍辣椒粉，並撒上腰果碎，最後鋪上甘甜細膩、入口即化的海膽。品嘗時將所有元素拌勻，層次紛呈，讓人回味無窮。

「龍蝦餃澄清湯」先以老母雞、洋蔥、紅蘿蔔、芹菜等食材熬煉高湯，以慢火燉煮8小時後，過濾再以雞胸肉及拌入紹興酒的雞絞肉掃湯澄清，始成帶有迷人酒香的澄清雞湯。湯中搭配的是以中式港點為設計靈感的龍蝦餃，陳思凱精挑鮮甜可口、肉質細緻彈牙的水姑娘龍蝦，與蔥、薑、紹興酒等製成獨樹一格的創意蝦餃，滋味馥郁卻絲毫不膩口，是一道充滿食趣的絕妙湯品。