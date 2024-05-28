快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

最高省840元 敘日餐廳吃到飽「第二人半價」6月全適用

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
敘日全日餐廳招牌之一的爐烤肋眼牛排。圖／六福旅遊集團提供
敘日全日餐廳招牌之一的爐烤肋眼牛排。圖／六福旅遊集團提供

響應年中盛事618購物節，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳將於6月推出限定優惠，6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，即享第二人餐費半價優惠。

此外，6月30日前，憑大巨蛋中華職棒賽事票吃敘日Buffet，不分平假日，午餐及晚餐均可享兩人同行第二人餐費半價優惠，最高可省840元，

坐落於南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店，距離「台北大巨蛋」約10分鐘車程。除了多款道地異國料理與澎湃奢華海鮮餐檯外，另有主廚推薦必吃異國美饌如地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及假日加碼升級澎湃海鮮餐檯、清蒸松葉蟹，暢飲清爽柏克金啤酒與各式飲品、品嘗經典烈日鬆餅、DIY手作提拉米蘇等多樣甜點無限暢吃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澎湃海鮮餐檯。圖／六福旅遊集團提供
澎湃海鮮餐檯。圖／六福旅遊集團提供

海鮮 餐廳

延伸閱讀

海膽低卡、蛋白質多！營養師揭「4大意想不到好處」更有性致，但3種人小心吃

岳父母連寄海鮮3個月…女婿崩潰退群組 竟是「1疾病」惹禍

燒肉神仙吃法！網友狂推夏日限定「泰式風味燒肉」大讚：開胃指數逆天

「520網路情人節」優惠大集合！ 超商咖啡組合520元、手搖飲外送買1送1、對中「520」Buffet好禮3選1

相關新聞

最高省840元！敘日餐廳吃到飽「第二人半價」6月全適用

響應年中盛事618購物節，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳將於6月推出限定優惠，6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至...

空前也絕後 RICHARD MILLE「紅土之王」聯名作最終章

法國網球公開賽正如火如荼地展開，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE再度發表新作：與「紅土之王」納達爾（Rafael ...

全台限量295瓶 格拉斯哥1770單一麥芽威士忌小批次登場

格拉斯哥蒸餾所（Glasgow Distillery Co.）首款具實驗性的威士忌酒款——格拉斯哥1770蘇格蘭單一麥芽...

9成民眾蔬果營養攝取不足！韓國第一品牌成為健康生活新利器

根據衛福部建議，每人每天應攝取至少三份蔬菜和兩份水果，以滿足身體對各種營養的需求。隨著現代人越來越注重健康和食安問題，自製蔬果飲品成為趨勢，調理機、果汁機的使用頻率也逐漸增加。

台北國際觀光博覽會周末登場 暑假旺季住宿最低1.6折起

暑假旅遊旺季將至，「2024 TTE台北國際觀光博覽會」5月31日至6月3日將在台北世貿一館登場，首日將由賴清德總統出席...

寶格麗全新形象 安海瑟薇、千黛亞、劉亦菲三帥美合體

今年歡慶創立140周年的義大利品牌寶格麗（BULGARI）發布由品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。