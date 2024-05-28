最高省840元 敘日餐廳吃到飽「第二人半價」6月全適用
響應年中盛事618購物節，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳將於6月推出限定優惠，6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至敘日全日餐廳用餐，雙人同行並出示敘日粉絲專頁「敘日購物節貼文」，即享第二人餐費半價優惠。
此外，6月30日前，憑大巨蛋中華職棒賽事票吃敘日Buffet，不分平假日，午餐及晚餐均可享兩人同行第二人餐費半價優惠，最高可省840元，
坐落於南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店，距離「台北大巨蛋」約10分鐘車程。除了多款道地異國料理與澎湃奢華海鮮餐檯外，另有主廚推薦必吃異國美饌如地中海紅酒燉牛舌、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉等，以及假日加碼升級澎湃海鮮餐檯、清蒸松葉蟹，暢飲清爽柏克金啤酒與各式飲品、品嘗經典烈日鬆餅、DIY手作提拉米蘇等多樣甜點無限暢吃。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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