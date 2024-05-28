空前也絕後 RICHARD MILLE「紅土之王」聯名作最終章

法國網球公開賽正如火如荼地展開，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE再度發表新作：與「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）合作，推出RM 27-05 RAFAEL NADAL飛行陀飛輪腕表，以輕盈份量、全新複合材質表殼，為RICHARD MILLE、也為品牌的超級好友納達爾，獻上致意。

納達爾（Rafael Nadal）從2011年開始與RICHARD MILLE的不解之緣，更成就紅土的14冠傳奇紀錄。圖／RICHARD MILLE提供

在法網寫下前所未有14冠紀錄的納達爾，在2010年戴上RM 027腕表登上球場時，已為當代職業體育與奢侈品寫下傳奇；此前沒有運動選手會在賽事中配戴高單價精密機械表，因為高強度賽事中機芯將一如人類面對天災時的脆弱，而RICHARD MILLE與Rafael Nadal一同證明了：當科技、頂級工藝與堅強意志相遇？極限、可以被超越。

納達爾（Rafael Nadal）在激烈的網球場上配戴陀飛輪腕表，完全改寫並顛覆當代高級鐘表的視野。圖／RICHARD MILLE提供

2013年，RICHARD MILLE推出全表僅18.83公克的RM27-01陀飛輪，納達爾甚至持續在比賽中配戴腕表成為賽事中的另類亮點。此後RICHARD MILLE陸續發表了RM 27-02、03、04系列作品，全數限量50只，每每引起轟動，再延伸出同與Rafael Nadal聯名的RM 035、RM 35-01、02、03自動腕表。然每個故事都有結局，而全新的RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪，或就是傳奇的美麗句號（或分號）。

以RM UP-01超薄機芯再改造的RM 27-05手動上鍊機芯，並具備陀飛輪；輕盈、精密且複雜。圖／RICHARD MILLE提供

以RM UP-01超薄機芯為基礎再疊加一枚3赫茲振頻的飛行陀飛輪裝置，最後成為表款所使用的RM 27-05手動上鏈機芯。機芯將具備時間與分鐘顯示功能、當然，還有炫目的陀飛輪。尺寸的厚薄、份量與所展現的性能並不總與視覺的直觀成正比，一如RM 27-05機芯的橋板是由五級鈦合金和Carbon TPT®碳纖維製造，讓機芯厚度為3.75毫米、重量僅3.79公克，不包含表帶情況下整只表款僅11.5公克，但卻能承受超過14,000g的加速度衝擊（RM 27-04則為12,000g），如斯的輕薄纖細但卻能承受強大衝擊的高反差，正可視為「紅土之王」Rafael Nadal高韌性精神力的鏡像。

為了形塑更好的強度，Carbon TPT® B.4的纖維間都採用特定70度角交錯編織。圖／RICHARD MILLE提供

由於過往RM 027與RM 27系列的表款已陸續改寫近代高級鐘表史在物理與美學的雙重高標，這讓RM 27-05陀飛輪腕表自設計源頭就肩負重大使命：如何超越前作，且再度令人感到驚奇？RICHARD MILLE與瑞士的合作夥伴North Thin Ply Technology公司花上五年時間最終開發出全新複合材質：「Carbon TPT® B.4」。

宛如迷彩般的天然紋理，正是Carbon TPT® B.4的視覺特色。圖／RICHARD MILLE提供

過往RICHARD MILLE常運用在表殼的Carbon TPT®碳纖維已在剛性、輕盈、視覺紋理的特殊性展現優異的綜合表現，而全新Carbon TPT® B.4則較前代Carbon TPT®碳纖維的密度提高4%、纖維剛性提升了15%，同時樹脂強度亦上升30%，因此讓表殼重量下降、但對剛性的追求則逆勢上揚。

特殊宛如箭頭、也像彗星般的機芯結構，也似Rafael Nadal在球場上揮拍時，網球高速奔馳後的強韌軌跡。圖／RICHARD MILLE提供