台北國際觀光博覽會周五登場 台虎全線促銷最低799起

台北國際觀光博覽會將於5月31日至6月3日在世貿一館登場，台灣虎航推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷價，並加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。到現場同樂的虎迷們，還有機會抽中來回機票、機票回饋金等豐富好禮，只要抽中台虎回饋金，就加碼再送相同數字日幣金額的多慶屋購物折扣券，為下次的出遊省下荷包。

台灣虎航表示，此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月31日上午10:00起至2024年6月3日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月31日至2024年10月26日。而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的超級好康，敬請把握機會。

現場民眾只要到台灣虎航攤位（B721），加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元折抵金、最高3,000日幣多慶屋抵用券、仙台海洋森林水族館門票、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券等逾4千份的多樣好禮。

此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮。

台灣虎航首度與日本上野地區知名平價大賣場「多慶屋」合作，行程確認單中也將提供多慶屋的活動連結，還可再獲得多慶屋提供的87折的購物折價券；若是購買韓國指定航線，還能獲得韓國觀光公社提供的輕巧斜背包，成交禮每日數量有限，送完為止。