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全台限量295瓶 格拉斯哥1770單一麥芽威士忌小批次登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
格拉斯哥1770單一麥芽威士忌小批次實驗系列波爾多紅酒x紅寶石波特桶限量版，僅在台灣發售295瓶。圖／信濃川提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格拉斯哥1770單一麥芽威士忌小批次實驗系列波爾多紅酒x紅寶石波特桶限量版，僅在台灣發售295瓶。圖／信濃川提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格拉斯哥蒸餾所（Glasgow Distillery Co.）首款具實驗性的威士忌酒款——格拉斯哥1770蘇格蘭單一麥芽威士忌小批次系列紅酒桶x紅寶石波特桶，結合兩種風格威士忌原酒及兩種不同桶陳手法，2018 年初陳桶，2022 年底勾兌裝瓶，展現出酒廠創新桶陳試驗的成果。此限量版僅在台灣發售295瓶，酒精濃度57.5%，單瓶容量700毫升，建議售價3,390元。

格拉斯哥1770單一麥芽威士忌 紅酒桶x紅寶石波特桶，巧妙地運用泥煤威及三次蒸餾威士忌，分別採用了不同桶陳處理後勾兌調和。 泥煤威士忌最先陳放於美國白橡木桶中，隨後以波爾多紅酒桶中過桶熟成；而三次蒸餾威士忌是使用了初次填充的前波本桶熟成，再以紅寶石波特酒桶完成。再將兩種風格迥異的威士忌，以等比的方式進行調和，完美融合了兩者特色，酒體帶有美妙的深色水果與夏季莓果、烤杏仁和濃郁的胡椒香料風味。

格拉斯哥蒸餾所不滿足於一種製酒工藝，酒廠引以為傲的核心系列的風味基礎，來自團隊以長時間發酵及每分鐘3公升的慢速蒸餾工藝，所製作的三款風格迥異的威士忌新酒（New Make）——無泥煤、泥煤和無泥煤三次蒸餾。以此三種威士忌新酒為基礎，格拉斯哥1770單一麥芽威士忌核心酒款系列體現了這座城市的創意和工藝技術傳承。將推動格拉斯哥蒸餾所得風味創新領域。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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