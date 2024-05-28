台北國際觀光博覽會周末登場 暑假旺季住宿最低1.6折起

暑假旅遊旺季將至，「2024 TTE台北國際觀光博覽會」5月31日至6月3日將在台北世貿一館登場，首日將由賴清德總統出席開幕典禮，會中集結250家海內外廠商，近800格展位規模，各家業者看好觀光商機推出暑期親子旅遊、秋季賞楓、海島渡假、奢華高端等行程，飯店業者搶攻國旅及餐飲商機更推出住宿券下殺1.6折起。

疫後民眾出國熱度不減，根據交通部觀光署統計，去年出境旅客已恢復疫情前7成，依序為日本422.5萬人次、中國大陸176.1萬人次、韓國95.4萬人次、越南85.3萬人次、泰國77.7萬人次。

「TTE台北國際觀光博覽會」主辦方台北市旅行商業同業公會表示，今年台灣市場在日本各航線逐漸恢復，除了桃園出發之外，台北松山、台中及高雄出發的航班也增加不少，加上飛往日本二、三線城市的包機，及數量不斷增長的郵輪航次，3月入境日本的台灣旅客人數來到48.44萬人次，較去年飆升73.7%，甚至比2019年成長20.4%。

台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏表示，去年台北國際觀光博覽會突破30萬人次參展，今年規模更盛大可望再突破，創造億萬旅遊商機，有五星級飯店、四大航空公司、旅遊業者，希望提供更多高cp值旅遊行程，也盼下半年旅遊旺季再創高峰。

旅遊電商易飛網表示，今年暑假日本行程已銷售5、6成，今年航班恢復更強勁，可望連帶提升銷售量。隨著暑假旺季即將到來，易飛網主打「日本九州輕旅行」兩人同行一人免費。台鋼燦星旅行社則有「五星普吉島浮潛 GO」團費14999元起；針對預算有限小資族群，可樂旅遊推出「韓國清州海景五日」7900元起。

機票方面，長榮航空精選航線桃園-清邁來回最低8170元起、桃園-北海道來回最低15555元起、桃園-巴黎來回最低25200元起、桃園-西雅圖來回最低28571元起。中華航空推出精選航點82折起，馬尼拉、宿霧、新加坡最低不到6千元，首爾6068元起、福岡7708元起。