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寶格麗全新形象 安海瑟薇、千黛亞、劉亦菲三帥美合體

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供

今年歡慶創立140周年的義大利品牌寶格麗（BULGARI）發布由品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞（Zendaya）、劉亦菲共同演繹的2024年度全新品牌形象Eternally Reborn，以自1884年創立以來不斷往復相承的重生與昇華為主旨，大膽與自信迎接每一日，啟發絕無僅有的蛻變旅程。

廣告導演由Nathalie Canguilhem擔綱、時尚攝影師Zoey Grossman掌鏡，在獨立搖滾樂團Yeah Yeah Yeahs的強烈旋律的勁曲「Burning」的節奏中，寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、千黛亞以及劉亦菲穿梭於羅馬的經典地標之間，展開自我覺察與重塑的旅程，透過一連串鏡面展現變幻無窮的多重面貌。在廣告中，三位繆思更搶先戴上品牌日前才於羅馬發表的最新Aeterna頂級珠寶系列作品，不拘一格的設計結合非凡寶石，體現持續蛻變的品牌精神。

若於6月15日前親至永恆之城羅馬於羅馬市中心的標誌地標西班牙廣場，則能看到由荷蘭設計師Sabine Marcelis所創作的「Vista Aeterna」大型藝術裝置，12根飾以反光彩色鏡面的石灰華大理石柱全天流轉不息，每次旋轉便會產生新的漸層效果，捕捉變化永不止息的景象，以具體的視覺效果詮釋羅馬壯麗的城市景觀。

寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Zendaya演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲、Zendaya、安海瑟薇演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲、Zendaya、安海瑟薇演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇演繹最新品牌形象廣告ETERNALLY REBORN。圖／寶格麗提供
荷蘭設計師Sabine Marcelis為寶格麗於羅馬打造VISTA AETERNA沉浸式裝置藝術。圖／寶格麗提供
荷蘭設計師Sabine Marcelis為寶格麗於羅馬打造VISTA AETERNA沉浸式裝置藝術。圖／寶格麗提供

品牌 羅馬 設計師

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