寶格麗全新形象 安海瑟薇、千黛亞、劉亦菲三帥美合體

今年歡慶創立140周年的義大利品牌寶格麗（BULGARI）發布由品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞（Zendaya）、劉亦菲共同演繹的2024年度全新品牌形象Eternally Reborn，以自1884年創立以來不斷往復相承的重生與昇華為主旨，大膽與自信迎接每一日，啟發絕無僅有的蛻變旅程。

廣告導演由Nathalie Canguilhem擔綱、時尚攝影師Zoey Grossman掌鏡，在獨立搖滾樂團Yeah Yeah Yeahs的強烈旋律的勁曲「Burning」的節奏中，寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、千黛亞以及劉亦菲穿梭於羅馬的經典地標之間，展開自我覺察與重塑的旅程，透過一連串鏡面展現變幻無窮的多重面貌。在廣告中，三位繆思更搶先戴上品牌日前才於羅馬發表的最新Aeterna頂級珠寶系列作品，不拘一格的設計結合非凡寶石，體現持續蛻變的品牌精神。