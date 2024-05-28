台鐵紀念酒台南驛 主視覺新舊車站發想

台鐵公司推出「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」，主視覺「驛」字以台南新舊車站發想，5月30日限量首賣。

台鐵今天發布新聞稿，「鐵路便當節」將於6月7至10日舉行，5月30日舉行新品發表，當天也將首賣「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」。

台鐵表示，經典車站紀念酒的主視覺「驛」字，是與國際書畫藝術家朱振南跨界合作，以台南新舊車站發想，象徵台鐵開拓前程的繼往開來，更展現對於追求品味和挑戰的精神，期待能夠傳遞萬象更新的期待與展望，在台鐵公司元年推出，格外具有象徵性意義。

台鐵介紹，經典酒上的「驛」，以精湛的筆勢比擬鐵道路線，蜿蜒伸展的線條勾勒出台灣鐵路的通脈情懷，字形走筆流暢挺拔，盡現書法的骨肉之美，行書筆調凝聚了骨骼肌肉的魄力，寓意著堅韌的鐵路精神。

台鐵指出，台南驛酒品選用台灣菸酒公司桃園酒廠「34度金箔燒酎」，嚴選台灣優質蓬萊米蒸餾萃取，與頂級蘇維翁紅麴葡萄蒸餾酒勾兌而成，讓酒液晶瑩剔透、片片金箔璀璨耀眼，口感醇柔，值得珍藏。

「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」每組禮盒售價新台幣2999元，包含1張紀念小卡、兩個玻璃酒杯及專屬提袋，5月30日限量首賣200組，每人每次限購5組，當日購買者加贈「台南驛造型書籤」，前50名購買者加碼可獲得朱振南親筆簽名。