快訊

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

遭爆劈腿導致對方懷孕！林庭謙坦承處理不當 否認逼迫墮胎

台鐵紀念酒台南驛 主視覺新舊車站發想

中央社／ 台北28日電

台鐵公司推出「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」，主視覺「驛」字以台南新舊車站發想，5月30日限量首賣。

台鐵今天發布新聞稿，「鐵路便當節」將於6月7至10日舉行，5月30日舉行新品發表，當天也將首賣「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」。

台鐵表示，經典車站紀念酒的主視覺「驛」字，是與國際書畫藝術家朱振南跨界合作，以台南新舊車站發想，象徵台鐵開拓前程的繼往開來，更展現對於追求品味和挑戰的精神，期待能夠傳遞萬象更新的期待與展望，在台鐵公司元年推出，格外具有象徵性意義。

台鐵介紹，經典酒上的「驛」，以精湛的筆勢比擬鐵道路線，蜿蜒伸展的線條勾勒出台灣鐵路的通脈情懷，字形走筆流暢挺拔，盡現書法的骨肉之美，行書筆調凝聚了骨骼肌肉的魄力，寓意著堅韌的鐵路精神。

台鐵指出，台南驛酒品選用台灣菸酒公司桃園酒廠「34度金箔燒酎」，嚴選台灣優質蓬萊米蒸餾萃取，與頂級蘇維翁紅麴葡萄蒸餾酒勾兌而成，讓酒液晶瑩剔透、片片金箔璀璨耀眼，口感醇柔，值得珍藏。

「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」每組禮盒售價新台幣2999元，包含1張紀念小卡、兩個玻璃酒杯及專屬提袋，5月30日限量首賣200組，每人每次限購5組，當日購買者加贈「台南驛造型書籤」，前50名購買者加碼可獲得朱振南親筆簽名。

台南 台鐵 售價

延伸閱讀

覆蓋歐亞全境 中歐班列累計開行擴至9萬列

中歐班列累計開行 擴至9萬列

台鐵副站長臉書義賣黃色工作衫 辯：菜市場攤販也有賣

桃園鐵路地下化計畫恐延後完工 中壢臨時站下月先啟用

相關新聞

台北國際觀光博覽會周末登場 暑假旺季住宿最低1.6折起

暑假旅遊旺季將至，「2024 TTE台北國際觀光博覽會」5月31日至6月3日將在台北世貿一館登場，首日將由賴清德總統出席...

寶格麗全新形象 安海瑟薇、千黛亞、劉亦菲三帥美合體

今年歡慶創立140周年的義大利品牌寶格麗（BULGARI）發布由品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、千黛亞...

世界新聞出版協會全球大賽 聯合報系「最佳數位訂閱制」拿全球冠軍

聯合報系推出數位訂閱制產品四年，27日在丹麥哥本哈根舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）全球大賽，拿下「最佳數位訂...

獅子王、叢林冒險、地中海.. 跟著夏季飾品環遊世界！

夏季是配戴飾品的季節！丹麥品牌Pandora 2024夏季系列以繽紛亮眼的色彩串連起夏日活力，Pandora Momen...

代購費1000元！全台首間「Popeyes」開幕 每人限購3份

全台首間「Popeyes」即將在5月30日正式開幕，並且還有台灣限定炸雞、台灣限定飲品登場，許多饕客都已經做好大吃炸雞的...

Twice多賢搶先詮釋Michael Kors拉菲草編織包 開啟夏日清新度假感穿搭！

夏日正式到來，最會營造度假、派對感的美國時尚品牌Michael Kors也在日前特別打造了Club Kors Miami沙灘，並且推出快閃店，提供各樣海灘所需飾品、服裝、太陽眼鏡與多個包款。韓國女團TWICE成員多賢更是搶先演繹了Parker拉菲草鍊帶包，展現夏季清新度假感穿搭！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。