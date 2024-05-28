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世界新聞出版協會全球大賽 聯合報系「最佳數位訂閱制」拿全球冠軍

聯合報／ 台北訊
聯合報系27日在丹麥哥本哈根舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）中獲得最佳數位訂閱制全球冠軍，由協會新任主席Ladina Heimgartner(左)頒獎，聯合報系數據發展部總經理莫家驊(中)代表領獎。圖╱主辦單位提供
聯合報系27日在丹麥哥本哈根舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）中獲得最佳數位訂閱制全球冠軍，由協會新任主席Ladina Heimgartner(左)頒獎，聯合報系數據發展部總經理莫家驊(中)代表領獎。圖╱主辦單位提供

聯合報系推出數位訂閱制產品四年，27日在丹麥哥本哈根舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）全球大賽，拿下「最佳數位訂閱制/ 讀者收益策略 (Best Digital Subscription / Reader Revenue Strategy) 」全球冠軍。

聯合報系上月25日已在國際新聞媒體協會（INMA，The International News Media Association）2024年「全球媒體獎（The Global Media Awards）」，以相同作品「破解密碼 : 數據驅動策展計畫如何重塑訂閱成長」獲得大會頒發「最佳訂閱成長計畫」世界第一的肯定。聯合報系在同一年囊括全球兩大數位媒體大獎賽冠軍，在「訂閱制策略」以同一模組作品獲得全球肯定。

WAN-IFRA與INMA兩大機構自2021年起設立與「付費訂閱策略」相關獎項，聯合報系是唯一同年獲得兩項「世界第一」的媒體機構。

WAN-IFRA丹麥哥本哈根全球決賽競爭激烈，聯合報系在上月於馬來西亞吉隆坡獲得亞洲第一，今天與來自美洲、歐洲、非洲及南亞地區的洲冠軍得主競爭，獲評審團肯定拿下全球決賽冠軍。評審團認為：「從新聞內容的價值到新聞部的轉型，再到滿足業務需求，聯合報系展示了其絕佳的能力，透過數據驅動的策展方法重塑訂閱增長，使該專案取得巨大成功。」

聯合報系參賽作品以報系數據發展部開發的數據驅動模組—「智慧策展(Curate  X Program)」，驗證並提升報系內各平台的付費內容、即時新聞、訂戶互動等轉換成效。今天由聯合報系數據發展部總經理莫家驊代表領獎。

聯合報新聞部數位版(vip.udn.com)是使用「智慧策展」模組和「共識地圖」等策展工具最頻繁的數位平台，精準提供目標分眾用戶所需、且有別於競媒的深度新聞內容；同時藉由數據指標加強與訂戶互動。聯合報數位版策展經驗，已有效擴展至集團內其他數位產品。

聯合報系已連續三年在全球兩大媒體協會組織（INMA及WAN-IFRA）的數位操作、訂閱制策略締造台灣紀錄，2022年聯合報數位版入圍國際新聞媒體協會（INMA）的「最佳訂閱制利基產品」及「最佳新聞室轉型創新方案」，並在後者獲全球第三名。2023年聯合報數位版參加WAN-IFRA最佳訂閱制計畫競賽，以亞洲冠軍晉級世界賽，最後獲全球Top 5。

WAN-IFRA是最具影響力的國際新聞媒體組織，成立於1948年，總部位於德國法蘭克福。會員來自120多個國家，包括1萬8千種出版物及3千多家公司和機構，紐時、華爾街日報、朝日新聞等全球知名媒體都是會員。

丹麥 國際新聞 馬來西亞

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