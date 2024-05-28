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獅子王、叢林冒險、地中海.. 跟著夏季飾品環遊世界！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora X 迪士尼《獅子王》系列。圖／Pandora提供
Pandora X 迪士尼《獅子王》系列。圖／Pandora提供

夏季是配戴飾品的季節！丹麥品牌Pandora 2024夏季系列以繽紛亮眼的色彩串連起夏日活力，Pandora Moments系列串飾，以叢林為靈感，並採用Pandora全新人造幻彩蛋白石打造愛心、葉片、棕櫚樹等串飾，越野車、單車、熱氣球描繪出熱血沸騰的追夢夏日冒險，全新推出棕色雙層皮革手鍊可搭配16至18顆串飾或吊飾，是前衛又時髦的季節感之作。Pandora ME系列則以象徵平穩踏實的船錨、代表幸運守護的鯊魚牙齒、寓意蛻變與療癒的金蛇、指引方向的星星等，賦予勇敢追夢的冒險家滿滿的勇氣。最受歡迎的迪士尼聯名系列今年夏季推出《獅子王》系列，除了主角辛巴和他的好夥伴丁滿、彭彭，還有寓意大自然生命循環的皇冠造型戒指，為大自然主題的夏季設計增添童趣。

日系的輕珠寶品牌agete夏季系列，延續年度主題「Wear the World」從春季的亞洲之旅踏入夏季，來到了地中海，以各種藍綠色調的彩色寶石刻畫異國情調和夏日的明媚風景。C型戒上鏤空圖案以地中海的建築為靈感，採用結合石英貼合在孔雀石的天然石戒指，則讓人想起以地中海的宮殿；夏季推出的吊墜則以霧面的藍和透明的藍色象徵著天空和海洋的蔚藍與清涼，輕輕搖曳的水滴形切割堇青石耳墜特別採用不對稱設計增加穿搭樂趣，海鷗造型耳墜，精緻地描繪了一隻海鷗棲息在岩石上的情景。水滴型的夜光貝與石英巧妙結合，哥化如夢似幻的地中海夜晚神秘氛圍。

agete藍晶石與青金石Lazool吊墜，2,400元。圖／惇聚提供
agete藍晶石與青金石Lazool吊墜，2,400元。圖／惇聚提供
Pandora迪士尼《獅子王》造型Murano琉璃串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora迪士尼《獅子王》造型Murano琉璃串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora垂吊樹懶串飾，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora垂吊樹懶串飾，1,580元。圖／Pandora提供
agete10K、石英、孔雀石、鑽石戒指，21,800元。圖／惇聚提供
agete10K、石英、孔雀石、鑽石戒指，21,800元。圖／惇聚提供
agete2024夏季以地中海為主題。圖／惇聚提供
agete2024夏季以地中海為主題。圖／惇聚提供
agete2024夏季以地中海為主題。圖／惇聚提供
agete2024夏季以地中海為主題。圖／惇聚提供
Pandora迷彩叢林葉串飾，1,480元。圖／Pandora提供
Pandora迷彩叢林葉串飾，1,480元。圖／Pandora提供
Pandora 2024全新夏季系列以叢林冒險為主題。圖／Pandora提供
Pandora 2024全新夏季系列以叢林冒險為主題。圖／Pandora提供
Pandora耀目燦金熱氣球吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora耀目燦金熱氣球吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
agete2024夏季以地中海為主題。圖／惇聚提供
agete2024夏季以地中海為主題。圖／惇聚提供
Pandora幻彩棕櫚樹吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Pandora幻彩棕櫚樹吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
agete SV與鑽石C型戒，5,800元。圖／惇聚提供
agete SV與鑽石C型戒，5,800元。圖／惇聚提供
agete10K、堇青石、石英、拉長石Mare耳墜，5,500元。圖／惇聚提供
agete10K、堇青石、石英、拉長石Mare耳墜，5,500元。圖／惇聚提供
Pandora 2024全新夏季系列登場。圖／Pandora提供
Pandora 2024全新夏季系列登場。圖／Pandora提供

地中海 海鷗

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