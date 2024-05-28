代購費1000元！全台首間「Popeyes」開幕 每人限購3份

全台首間「Popeyes」即將在5月30日正式開幕，並且還有台灣限定炸雞、台灣限定飲品登場，許多饕客都已經做好大吃炸雞的準備，甚至在網路上出現「代排費用1000元」的驚人價格。Popeyes宣布，開幕前3日期間，僅限供應「個人套餐」，而且每人限量3份。

自1972年於美國路易斯安納州創立的Popeyes，目前在全球擁有超過4,600間分店，乃是風靡全球的知名連鎖炸雞品牌。即將開幕的許昌店，位於台北火車站商圈，乃是全台灣首間門市。店內除延續品牌色系主軸，並且加入台灣街頭塗鴉藝術家Bounce的作品，打造出融合台美兩地的塗鴉牆。餐桌也提供掃碼點餐服務，藉此提升出餐效率。

業者表示，Popeyes將以「原汁原味」、「品質為先、不走捷徑」、「愉快的用餐體驗」等三大策略經營台灣。除了招牌的「極磅爽脆炸雞（75元）」、「勁厚布里歐雞腿堡（149元）」等明星餐點，另外還有「鬆脆小鮮肉雞塊（99元）」、「鬆脆雞柳條（115元）」、「私房秘製比司吉（63元）」、「肯瓊裹漿脆脆薯條（45元起）」、「靈魂起司三重奏通心麵（65元）」等5大必吃餐點。另外還有「炸雞堡堡同樂餐」、「炸雞堡堡特盛巨飽餐」等多人餐點。

除此之外，Popeyes在台灣也推出多款台灣獨家限定商品。「爽脆香香啃骨雞」以台式鹽酥雞為靈感，以肯瓊風味融合特製辛香料，每份5塊，99元。飲料則有「清香馥郁四季春」、「一顆檸檬鮮萃特調」兩款極具台灣特色的飲品，中杯各為41、89元。