Twice多賢搶先詮釋Michael Kors拉菲草編織包 開啟夏日清新度假感穿搭！
夏日正式到來，最會營造度假、派對感的美國時尚品牌Michael Kors也在日前特別打造了Club Kors Miami沙灘，並且推出快閃店，提供各樣海灘所需飾品、服裝、太陽眼鏡與多個包款。韓國女團TWICE成員多賢更是搶先演繹了Parker拉菲草鍊帶包，展現夏季清新度假感穿搭！
女團TWICE成員也是Michael Kors品牌大使的多賢收到「那些年，我們一起追的女孩」的劇本邀約，有望成為韓版「沈佳宜」，讓粉絲們都期待能成真！在夏季到來之際，多賢也不忘示範最應景的穿搭，白色T恤搭配刷白牛仔褲，加上Michael Kors太陽眼鏡、Parker拉菲草鍊帶包，簡單卻不失重點，洋溢清新度假感。而多賢所代言的Michael Kors在日前打造了Club Kors Miami期間限定沙灘俱樂部，並將經典Monogram菱格紋妝點在包括陽傘、躺椅與海灘毛巾等設施器材上，還跟Funboy公司合作設計了吸睛搶眼充氣泳圈，讓人感受到最美式的夏天氛圍。其中更有一間快閃店，陳列飾品、服裝、太陽眼鏡，以及利用拉菲草編織重新演繹的經典包款，呼應品牌的Jet Set精神。
另外，在第77屆坎城影展紅毯上成為焦點的影后凱特布蘭琪則演繹了夏日瀟灑風格，日前在街頭直擊時就以全套丹寧裝並配戴LONGCHAMP象牙色造型太陽眼鏡現身，揉合了中性與個性穿搭，展現出隨興自信的巨星時尚魅力。
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