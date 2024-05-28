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來場私密的約會行程！愛馬仕以8種香氛推出沐浴系列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
愛馬仕推出全新沐浴系列，以8款經典香氛延伸出系列產品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出全新沐浴系列，以8款經典香氛延伸出系列產品。圖／愛馬仕提供

只要在親密的約會時刻，才能嗅吸到身上的味道，無論是與自己的約會，或是與親密的另一半約會，身上散發的味道，總能帶來愉悅且浪漫的氛圍。愛馬仕推出全新沐浴系列，以8款經典香味呈現，無論是二合一的洗髮沐浴乳、泡沫洗手兼身體沐浴露，或是身體保濕潤膚乳等，都能讓身上散發迷人氣息，且呼應永續議題，採用玻璃瓶身，還能購買補充包填充，更讓沐浴過程呈現出完美的儀式感。

8款香氛推出的系列沐浴用品中，採用具有裝飾感的玻璃瓶身，在不同光線下，能呈現出不同的樣貌，更能夠成為居家擺設，讓整體質感生活，延續到浴室之中，且巧妙運用不同顏色，創造出獨特的感官體驗。

8款香氛中，包括有尼羅河花園、李先生的花園、希瑟花園、屋頂花園與潟湖花園等，各以一款二合一洗髮沐浴乳和一款身體保濕潤膚乳延續芬芳，其中尼羅河花園、李先生的花園、希瑟花園還推出洗髮沐浴乳的補充裝，而尼羅河花園、希瑟花園也有美體護髮精華油。

另有3款源自古龍水系列，包括橘綠之泉、緋紅火參與黑檸檬，各有一款二合一洗髮沐浴乳與一款泡沫洗手兼身體沐浴露、以及一款身體保濕潤膚乳，其中洗髮沐浴乳與身體沐浴露，也推出補充裝。

愛馬仕希瑟花園二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕希瑟花園二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕尼羅河花園二合一洗髮沐浴乳／補充裝200ML / 1,730元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕尼羅河花園二合一洗髮沐浴乳／補充裝200ML / 1,730元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕屋頂花園身體保濕潤膚乳／200ML / 3,190元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕屋頂花園身體保濕潤膚乳／200ML / 3,190元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕橘綠之泉二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕橘綠之泉二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出全新沐浴系列，以8款經典香氛延伸出系列產品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕推出全新沐浴系列，以8款經典香氛延伸出系列產品。圖／愛馬仕提供
愛馬仕潟湖花園二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕潟湖花園二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕李先生的花園二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供。圖／愛馬仕提供
愛馬仕李先生的花園二合一洗髮沐浴乳／200ML / 2,830元。圖／愛馬仕提供。圖／愛馬仕提供
愛馬仕黑檸檬泡沫洗手兼身體沐浴露／300ML / 3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕黑檸檬泡沫洗手兼身體沐浴露／300ML / 3,050元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕緋紅火參泡沫洗手兼身體沐浴露／補充裝200ML / 1,860元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕緋紅火參泡沫洗手兼身體沐浴露／補充裝200ML / 1,860元。圖／愛馬仕提供

沐浴 洗髮 約會

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