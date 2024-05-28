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霹靂人氣偶像一次收齊！可樂果Ｘ霹靂布袋戲 最台跨界
可樂果將挑戰史上最具台灣特色的聯名合作，與經典傳奇「霹靂布袋戲」攜手推出四款限定包裝，四位霹靂人氣偶像一改帥氣風格，化身可愛Q版PILIGILI人物，從霹靂世界躍上可樂果包裝。
此外，可樂果也特別舉辦「就素這味！呷素月月抽霹靂好禮」活動。即日起至10/27活動期間，購買可樂果及可樂果捲捲酥素食口味品項，登錄發票、即可月月抽霹靂好禮，包括價值58,000元的霹靂布袋戲素還真《電影正裝版》木偶。
聯華食品表示，在沒有電腦的年代，布袋戲是許多人童年時光的珍貴回憶，隨著娛樂產業的多元發展，布袋戲也面臨著轉型的挑戰，然而，霹靂布袋戲成功地在傳統與創新間找到突破，推出可愛的Q版PILIGILI，如今「霹靂」二字無疑成為台灣布袋戲的代名詞。而可樂果深耕台灣超過50年，一直以來勇於創新，更保持著品牌核心價值的堅持。此次的合作可說是兩個最具台灣特色的品牌跨界合作，一拍即合。
此次限定包裝，集結霹靂宇宙中四大人氣明星，包括素還真、一頁書、葉小釵、風采鈴，變身Q版PILIGILI人物躍上可樂果包裝賣萌。相關資訊可至聯華食品官網活動分頁查詢。
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