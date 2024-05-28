霹靂人氣偶像一次收齊！可樂果Ｘ霹靂布袋戲 最台跨界

秉持著職人精神的日本原創皮件品牌STATUSY，堅持手作溫度與傳統技術的傳承，聽取使用者回饋不斷改良設計，至今在海外締造3.5億日圓募資成績，更在2023年憑藉il modo ZIP小長夾，成為臺灣嘖嘖平台長夾類銷售No.1；il modo系列以打造具備大容量，同時最小尺寸的輕巧小長夾為核心，並針對使用者慣用手精心設計提升易用性，這次在il modo歷代作品的基礎上，精益求精、不改初衷，以全新概念帶來防水、耐刮，更貼近日常的il modo 翻扣小長夾。

2024-05-28 10:30