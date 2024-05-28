粉絲敲碗成功！安海瑟薇絕美Gap禮服 開賣時間曝光

還記得「小安」安海瑟薇（Anne Hathaway）日前出席高級珠寶活動，在晚宴上穿的白色Gap禮服嗎？出乎預料的選擇，立即成為社群討論焦點，不少粉絲、消費者都頻頻敲碗，希望能將這件特製服裝商品化。於是Gap也聽到了大家的心聲，立即著手上市計劃，開賣日期就在這天！

安海瑟薇再次為代言品牌新品派對盛裝現身，選穿了由設計師Zac Posen操刀的特製Gap禮服來混搭頂級珠寶，讓人對她的時尚品味更加驚喜。這件純白色多層式禮服，有著類似長版襯衫的輪廓，但內搭了同色系馬甲式剪裁上衣，而安海瑟薇更是以不對稱方式穿著，刻意秀出一側美肩，使整體造型更為完整。也正因為安海瑟薇的魅力驚人，在珠寶活動後Gap收到廣大粉絲、消費者們的訊息，甚至一度讓官網登入速度變慢，就是想知道是否能入手同款的特製禮服。因此Gap美國總部便從善如流，宣布集團執行副總裁身兼創意總監Zac Posen為安海瑟薇特製的禮服，就在今日（5/28）美東時間早上9點起，僅限官網開放預購，讓想要穿同款的人都可圓夢。