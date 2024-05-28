身份證有「168」任2碼！烏魚子、帆立貝、九孔鮑吃到飽

隨著5月進入尾聲，馬辣集團集結旗下多個品牌，推出升級優惠方案。凡身份證、健保卡、護照號碼含「1、6、8」任二碼，就可升級烏魚子吃到飽、北海道大帆立貝吃到飽等不同優惠。另外還有「謝師宴」專案，可享10人9折、老師幾歲送幾片肉等不同優惠。

6月1日至6月30日期間，2成人以上同行，其一代表持有身分證、健保卡或護照號碼含「1、6、8」任二碼（可重複），只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加活動，就可依品牌享不同優惠。

【哞哞屋和牛燒肉】

不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈氣泡酒1瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去和牛燒肉放題】

不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】

不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物 食べ放題】

不限時段，選擇指定方案「松阪豚和牛放題」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」每成人一貫。不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

8月31日前，平日週一至週五不限時段（限定日期除外），只要提前至少1～3日預訂位置並告知參加謝師宴方案，以現金支付全額餐費，即可享有不同品牌優惠。

【哞哞屋和牛燒肉】

含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

【夯下去和牛燒肉放題】

含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

【燒肉ChaCha個人和牛燒肉】

含20成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

【新馬辣經典麻辣鍋】

含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

含10成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

【問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋】

同桌每一成人消費滿1000元，含 4 成人以上同行，派出一位老師出示證件，老師幾歲就送幾片牛胸腹肉 或 豬五花，二選一

【涮樂和牛鍋物放題】

含10成人以上同行，選擇「松阪豚和牛放題」、「極上雙和牛放題」、「世界三大和牛放題」指定方案，用餐9折(即免收10%清潔費)

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】

含20成人以上用餐9折(即免收10%清潔費)

【狗一下居酒食堂 - 單點】

含4成人以上同行，每成人消費滿1100元，即享好禮二選一「豪邁沖繩生啤酒柱+松露炸薯條乙份 或 黑松白金鹿箔慶祝酒乙瓶」。

【狗一下居酒食堂 - 吃到飽】