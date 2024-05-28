9成民眾蔬果營養攝取不足！韓國第一品牌成為健康生活新利器

根據衛福部建議，每人每天應攝取至少三份蔬菜和兩份水果，以滿足身體對各種營養的需求。隨著現代人越來越注重健康和食安問題，自製蔬果飲品成為趨勢，調理機、果汁機的使用頻率也逐漸增加。

然而，長輩和幼童消化系統較為敏感，直接攝取高纖維的蔬果可能引起腸胃不適。此外，傳統果汁機的使用過程中，不僅需要將食材事先切碎，高速攪打產生的熱度與衝擊力，容易使蔬果纖維被破壞、果汁氧化變質；且多孔洞的濾網頻繁卡渣，讓清潔工作也相對繁瑣，這使得許多人對自製蔬果汁望而卻步。

圖/有你共創提供

針對這些問題，韓國知名直立式慢磨機創始品牌HUROM自創立以來50年間，致力於產品研發和品質提升，近日在台推出由韓國知名藝人李孝利代言的新一代H-410蔬活慢磨機，更是多機一體的調理機，從寶寶的副食品到全家人的健康飲品，還有長輩的堅果奶等需求都能滿足，提供民眾以簡單的方式實現健康生活日常。

HUROM採用專利自動打碎技術，民眾可以直接將原型蔬果放入無需切塊，簡化了製作工序。此外，其專利低溫壓榨技術可以充分保留蔬果中的營養和香氣，確保每一杯果汁都保留了蔬果的原汁原味，口感滑順且無需額外加水，適合所有年齡層的家庭成員。還有安全鈍刀清洗不傷手，無濾網設計使清潔變得更加簡單，不再為清理濾網而煩惱。

圖/有你共創提供

為了貼近台灣人需求，新一代H-410蔬活慢磨機也在機體設計上進行多項改良。相較前代H-420蔬活慢磨機，整台更加輕盈纖細，重量減輕19.4%，深度縮減17.2%，更適合小家庭收納需求。此外，榨汁容器採用半透明水晶切割設計，讓消費者清楚地看到榨汁過程，增添使用樂趣的同時，也讓每一杯果汁的製作變得直觀透明。

HUROM 李孝利韓國代言 蔬活慢磨機，由 有你共創-有.設計團隊引進，於5/28(二) 在嘖嘖平台進行預購。這款HUROM蔬活慢磨機能滿足各年齡層需求，寬大口徑與無濾網設計清潔簡便，精緻美觀不佔空間，是每個家庭必備的健康夥伴。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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