快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

9成民眾蔬果營養攝取不足！韓國第一品牌成為健康生活新利器

聯合新聞網／ 有你共創
圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

根據衛福部建議，每人每天應攝取至少三份蔬菜和兩份水果，以滿足身體對各種營養的需求。隨著現代人越來越注重健康和食安問題，自製蔬果飲品成為趨勢，調理機、果汁機的使用頻率也逐漸增加。

然而，長輩和幼童消化系統較為敏感，直接攝取高纖維的蔬果可能引起腸胃不適。此外，傳統果汁機的使用過程中，不僅需要將食材事先切碎，高速攪打產生的熱度與衝擊力，容易使蔬果纖維被破壞、果汁氧化變質；且多孔洞的濾網頻繁卡渣，讓清潔工作也相對繁瑣，這使得許多人對自製蔬果汁望而卻步。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

針對這些問題，韓國知名直立式慢磨機創始品牌HUROM自創立以來50年間，致力於產品研發和品質提升，近日在台推出由韓國知名藝人李孝利代言的新一代H-410蔬活慢磨機，更是多機一體的調理機，從寶寶的副食品到全家人的健康飲品，還有長輩的堅果奶等需求都能滿足，提供民眾以簡單的方式實現健康生活日常。

HUROM採用專利自動打碎技術，民眾可以直接將原型蔬果放入無需切塊，簡化了製作工序。此外，其專利低溫壓榨技術可以充分保留蔬果中的營養和香氣，確保每一杯果汁都保留了蔬果的原汁原味，口感滑順且無需額外加水，適合所有年齡層的家庭成員。還有安全鈍刀清洗不傷手，無濾網設計使清潔變得更加簡單，不再為清理濾網而煩惱。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

為了貼近台灣人需求，新一代H-410蔬活慢磨機也在機體設計上進行多項改良。相較前代H-420蔬活慢磨機，整台更加輕盈纖細，重量減輕19.4%，深度縮減17.2%，更適合小家庭收納需求。此外，榨汁容器採用半透明水晶切割設計，讓消費者清楚地看到榨汁過程，增添使用樂趣的同時，也讓每一杯果汁的製作變得直觀透明。

HUROM 李孝利韓國代言 蔬活慢磨機，由 有你共創-有.設計團隊引進，於5/28(二) 在嘖嘖平台進行預購。這款HUROM蔬活慢磨機能滿足各年齡層需求，寬大口徑與無濾網設計清潔簡便，精緻美觀不佔空間，是每個家庭必備的健康夥伴。更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

延伸閱讀

韓國第一美女結婚17年！認證「戀愛跟結婚不一樣」

韓國第一美女結婚17年！認證「戀愛跟結婚不一樣」

南台科大餐旅系學生參加世界美食奧林匹克大賽 獲3金3銀2銅

中日韓同意恢復自貿談判 李強批經貿保護主義

相關新聞

每場僅30席！三星粵菜名廚陳泰榮攜手SKY Lab聯彈

甫於去年年底在台北市大安區開幕的SKY Lab西式居酒屋，繼4月聯手超人氣預約制泰國料理「Zaap」後，6月將迎來第二場...

最高省840元 敘日餐廳吃到飽「第二人半價」6月全適用

響應年中盛事618購物節，南港超人氣Buffet敘日全日餐廳將於6月推出限定優惠，6月1日起至6月30日，平日午餐餐期至...

空前也絕後 RICHARD MILLE「紅土之王」聯名作最終章

法國網球公開賽正如火如荼地展開，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE再度發表新作：與「紅土之王」納達爾（Rafael ...

全台限量295瓶 格拉斯哥1770單一麥芽威士忌小批次登場

格拉斯哥蒸餾所（Glasgow Distillery Co.）首款具實驗性的威士忌酒款——格拉斯哥1770蘇格蘭單一麥芽...

9成民眾蔬果營養攝取不足！韓國第一品牌成為健康生活新利器

根據衛福部建議，每人每天應攝取至少三份蔬菜和兩份水果，以滿足身體對各種營養的需求。隨著現代人越來越注重健康和食安問題，自製蔬果飲品成為趨勢，調理機、果汁機的使用頻率也逐漸增加。

台北國際觀光博覽會周末登場 暑假旺季住宿最低1.6折起

暑假旅遊旺季將至，「2024 TTE台北國際觀光博覽會」5月31日至6月3日將在台北世貿一館登場，首日將由賴清德總統出席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。